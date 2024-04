Vanessa Dainesi Governador Tarcísio de Freitas lamentou a agressão de um PM a uma mulher

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) pediu desculpas após um policial militar agredir uma mulher na Estação Luz do Metrô, em São Paulo , no último sábado (6). Nesta segunda-feira (8), o mandatário afirmou que não vai tolerar este tipo de comportamento entre os membros da corporação.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, o PM aparece bate no rosto da mulher, que está no chão. Segundo o governador de São Paulo, a imagem é chocante. "A imagem choca. A gente repudia esse tipo de agressão, pede desculpas à sociedade, nós não vamos tolerar esse tipo de comportamento", declarou.

"Nós estaremos aqui sempre do lado da polícia, quando a polícia estiver combatendo o crime, tiver combatendo o bandido, nós vamos dar todo o respaldo. Agora agressão, desvio de conduta, falta de urbanidade no trato com as pessoas nós não vamos tolerar", continuou o governador.

Tarcísio ainda confirmou que o policial será afastado. " Esse militar vai ser afastado das ruas, vai ser severamente punido e todo mundo que descambar para o lado da indisciplina, da conduta errada, daquela conduta que prejudica a instituição será severamente punido", ressaltou.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou ao Portal iG que lamenta o ocorrido. A Polícia Militar instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar o caso.

Já o coordenador de Diversidade da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Rafael Calumby, informou que vai abrir um processo para apurar a possível prática de discriminação por orientação sexual.

