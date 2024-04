Reprodução/RPC Raul Ferreira Pelegrin morreu na madrugada desta sexta-feira (5)

Acusado de ter cortado uma corda no 27° andar que sustentava um trabalhador que limpava a fachada de um condomínio em Curitiba (PR), Raul Ferreira Pelegrin, 41, morreu na madrugada desta sexta-feira (5). Ele foi acusado de tentativa de homicídio pelo Ministério Público e estava em cárcere desde o dia do acontecimento.



Pelegrin estava na Casa de Custódia de Piraquara há pouco mais de uma semana, de acordo com a Polícia Penal do Paraná. Durante a noite de quinta-feira (4), o acusado estava com dificuldades respiratórias e foi encaminhado para o Hospital Angelina Caron. A unidade acabou constatando seu óbito na madrugada desta sexta.





Quem era Pelegrin?

Nas redes sociais, ele se identificava como “empreendedor, mochileiro e uma pessoa que gosta de viver”. Era sócio-administrador da Pelegrin Importação e Exportação e morava na cobertura de um prédio na Avenida Silva Jardim, no bairro Água Verde, em Curitiba.

No dia 14 de março, os advogados de Raul informaram ao presídio em que ele se encontrava o fato do homem enfrentar dependência química há anos. Também disseram que o acusado já teria sido internado compulsoriamente.

“Os advogados de Raul solicitaram a sua liberdade provisória no intuito de possibilitar sua internação em uma clínica particular para tratamento especializado. O pedido foi apresentado em 16 de março de 2024, porém foi, infelizmente, negado”, disse a defesa de Pelegrin.



Após a negativa do pedido, a defesa de Pelegrin pediu a revogação de sua prisão preventiva no último dia 27, também negada pelo Juízo Criminal. Os advogados argumentaram que o pedido de liberdade provisória seria para interná-lo, visto o “risco iminente de morte e precisava ser transferido urgentemente para uma clínica particular”.

