Reprodução/Instagram Luís Cláudio Lula da Silva negou acusações

Luís Cláudio Lula da Silva, de 39 anos, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quebrou o silêncio sobre a acusação de violência física e verbal contra a ex-mulher , a médica Natália Schincariol, de 29 anos.



Em entrevista ao Uol publicada neste sábado (6), Luís Cláudio disse que as traições mencionadas pela ex-mulher são fantasiosas e negou tê-la agredida física e verbalmente.

"Jamais agrediria ela. Desde o término do relacionamento, em janeiro deste ano, sempre fui muito atencioso com ela", disse ele. "Nunca chamei ela destes nomes todos que ela diz. Vou provar minha inocência", continuou.

Durante a entrevista, Luís Cláudio ainda pediu que a ex-mulher fosse chamada de "ex-namorada", alegando que ambos não tinham união estável. O relacionamento deles, porém, durou quase dois anos, e o casal vivia junto, segundo Natália - o que poderia configurar união estável.

Denúncia de agressão

Na última terça-feira (2), Natália registrou um boletim de ocorrência contra Luís Cláudio na Delegacia da Mulher em São Paulo. Ela obteve medida protetiva, com a Justiça determinando que Luís Cláudio deixasse o apartamento onde vivia com ela e mantivesse distância de ao menos 200 metros da ex-companheira.

Natália acusa Luís Cláudio de ter dado uma cotovelada em sua barriga durante uma briga em janeiro, na qual eles discutiam sobre traições praticadas por ele descobertas por ela. A médica também acusa o filho do presidente de tê-la ameaçado e ofendido com termos como "doente mental, vagabunda e louca".

A ex-companheira de Luís Cláudio relata ter sido afastada do trabalho "devido ao trauma causado pelas agressões", e "hospitalizada com crises de ansiedade". Natália ainda afirma que o filho caçula do presidente se relacionou sexualmente com outras mulheres sem proteção, que chegava em casa embriagado e que a teria manipulado para não denunciar as agressões, já que o então companheiro teria "influência".

União estável

Na entrevista ao Uol, Luís Cláudio afirma que não mantinha união estável com Natália. Um documento da compra do apartamento do casal aponta divisão do bem em 50% para cada, além de informar que não há união estável entre eles.

"Ela não é minha ex-mulher, é minha ex-namorada. Ela que quer vender essa narrativa, mas nunca foi minha mulher. Assinamos um termo [provando] não ter união estável na compra do imóvel. Ela mora em Araras, ela não mora nesse nosso apartamento em São Paulo. Vou brigar na Justiça para ter o direito de morar lá, porque ela nem usa. Aos finais de semana ela está em família em Sorocaba", disse ele.

"Enquanto a Justiça decide, vou alugar um outro lugar para morar quando estiver em São Paulo. Enquanto isso vou respeitar a Justiça, que é o que eu posso fazer hoje. A ideia é voltar a morar neste apartamento até que o juiz determine a venda dele", completou.

Natália, por sua vez, disse que Luís Cláudio pediu muitas vezes para ela assinar a união estável, mas ela não o fez. "Não assinei. Tive medo dos processos dele recaírem sobre mim. De qualquer forma, morar junto há anos, comprar um imóvel e me chamar de esposa; creio que seja uma união estável", disse.

Reação de Lula



Questionado sobre se o presidente Lula está chateado com o caso, Luís Claúdio respondeu:

"Meu pai conhece minha índole, conhece o meu jeito de ser, sabe que jamais eu faria tal coisa. Ele conheceu o meu relacionamento com a Natália, ele sabe o quanto respeitoso e carinhoso eu era com ela. Infelizmente ela inventou essas coisas e ela terá que provar na Justiça".

"Meu pai está chateado por ela ter tomado esta decisão. Ninguém esperava que ela fosse jogar tão baixo", completou.

Luís Cláudio disse, ainda, que o governo "não deve se pronunciar" sobre sua "vida particular": "Não tem nada a ver".

"Meu pai também não precisa me defender, tenho 40 anos e sei me defender bem na Justiça. Jamais ergueria a mão pra uma mulher ou faria qualquer tipo de agressão".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.