Reprodução / TV Globo O menino de 2 anos ficou aproximadamente 6 horas dentro do veículo até ser encontrado inconsciente

O laudo pericial da Polícia Técnico-Científica concluiu a criança de 2 anos esquecida por sete horas dentro de uma van escolar na Vila Maria, Zona Norte de São Paulo, em 14 de novembro de 2023, morreu por desidratação. Naquele dia, a temperatura chegou a 37 ºC.

A informação foi divulgada na sexta-feira (22) pelo site Metrópoles.

De acordo com a perícia, Apollo Gabriel Rodrigues também estava com pneumonia aguda, o que pode ter contribuído para o falecimento, por estar com o organismo sensibilizado.

O casal dono do veículo responde atualmente em liberdade por "homicídio doloso do crime comissivo por omissão imprópria e alternativamente dolo eventual."

Relembre o caso

Apollo Gabriel foi colocado na van escolar por volta das 7h daquele dia para ir até o Centro de Educação Infantil (CEI) Caminhar, mas foi deixado dentro da van até 15h30.

Depois de deixar as outras crianças nas suas respectivas escolas, o veículo foi deixado pelo condutor Flavio Robson Benes, de 45 anos, e sua esposa Luciana Coelho Graft, de 44, em um estacionamento.

O casal contou, na época, que só percebeu que se esqueceu do garoto depois do almoço, quando usou o veículo de novo para buscar as crianças na creche.

Segundo a Polícia Civil, eles assumiram o risco de causar a morte de Apollo por demorarem muito tempo para socorrê-lo. Eles disseram à investigação que se esqueceram de recontar o número de crianças que transportaram naquele dia.