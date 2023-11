Rovena Rosa/Agência Brasil - 12/11/2023 Termômetro marca 40 graus na Avenida 9 de Julho, região central da capital

Uma criança dois anos morreu devido ao calor extremo depois de ter sido esquecida dentro de uma van escolar, em São Paulo (SP), nesta terça-feira (14).

O caso aconteceu na Vila Maria, Zona Norte da cidade. O motorista encontrou o menino à tarde, no veículo, e o levou ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli já sem vida.





De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, o homem chegou à unidade hospitalar levando o corpo do menino. A criança tinha sido colocada no veículo durante o período da manhã e deveria ter ido para a escola, mas não foi entregue.

À tarde, segundo a polícia, o motorista teria se dado conta de que o garoto estava no carro veículo, já aparentemente sem vida. A suspeita da polícia é que o calor teria causado a morte.

O motorista e seu auxiliar serão ouvidos no 39 DP da capital paulista.