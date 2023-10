redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Kim Kataguiri venceu prévias do MBL e é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo





O deputado federal Kim Kataguiri, um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL), está ganhando força para participar da corrida à prefeitura de São Paulo em 2024. Recentemente, a cúpula do União Brasil começou a considerar a possibilidade de apoiar a candidatura dele.



O apoio a Kim Kataguiri é liderado pelo secretário-geral do partido, ACM Neto, e pelo presidente estadual da sigla, Antônio Rueda. No entanto, essa decisão enfrenta resistência, por parte do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite.

O cenário político para as eleições de 2024 na capital paulista tem se mostrado dinâmico, com vários nomes e grupos políticos buscando consolidar suas candidaturas.

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB-SP), tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), apesar do flerte bolsonarista com o deputado federal Ricardo Salles, que deve sair do PL para concorrer em São Paulo.



A cúpula do União Brasil planeja reavaliar o cenário eleitoral em março de 2024, quando então decidirá oficialmente se Kim Kataguiri será o candidato apoiado pelo partido.

O deputado, que acredita que pode ser o único candidato de direita na corrida, destaca suas propostas relacionadas à segurança pública e ao combate à miséria como focos de sua possível campanha.

"Serei o único candidato de direita e acredito que a maior parte do eleitorado paulistano quer soluções, tanto para a segurança pública como combate à miséria, que estão ligados à ideologia de direita, como endurecimento das rondas ostensivas e tolerância zero com o crime", afirmou Kataguiri ao Estadão.







Uma pesquisa realizada pelo Datafolha em agosto de 2023 colocou Kim Kataguiri em quarto lugar com 8% das intenções de voto para a prefeitura de São Paulo. A primeira posição é de Guilherme Boulos (PSOL-SP), 32%, seguido por Nunes, 24%, e Tabata Amaral, 11%.