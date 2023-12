Reprodução/TV Globo - 15.12.2023 Trem descarrilou na Linha 7-Rubi

Um trem de manutenção descarrilou na Linha 7-Rubi na madrugada desta sexta-feira (15), causando dificuldade para os passageiros nesta manhã. O descarrilamento do veículo ocorreu por volta das 3h50, na região da estação Vila Aurora.

O acidente fez com que os trens circulassem em via única. A situação afeta diretamente o trecho entre Jundiaí e Vila Aurora. Desde as primeiras horas desta manhã, usuários enfrentam plataformas lotadas e caos para embarcar.

Situação muito tensa na estação Vila Aurora, Linha 7 rubi da @CPTM_oficial pic.twitter.com/ELpC9gYfiF — Vander Felipe (@vanderfelipe) December 15, 2023

Vídeos divulgados por passageiros nas redes sociais mostram vagões superlotados. Uma passageira desmaiou pelo calor e aperto, e foi socorrida por um policial ferroviário.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que administra a linha, informou que o descarrilamento ocorreu devido a uma falha em um veículo de manutenção, em teste e não tripulado.

Aumento nas tarifas

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou nessa quinta-feira (14) que a tarifa de ônibus e metrô passará para R$ 5 a partir de janeiro de 2024, aumentando em R$ 0,60 o valor atual de R$ 4,40.

A decisão foi anunciada na contramão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que, em busca da reeleição em 2024, afirmou não pretender aumentar as tarifas.

Dias antes, Nunes havia anunciado tarifa zero nas passagens de ônibus aos domingos, com início já neste dia 17. Em resposta a medida do governo, a gestão municipal anunciou o congelamento no valor de R$ 4,40 para as passagens de ônibus municipais.