Rovena Rosa/Agência Brasil Aumento na tarifa de ônibus, metrôs e trens em São Paulo

O valor das passagens para os trens, metrôs e ônibus de São Paulo vai subir para R$ 5,00 a partir de janeiro de 2024. O aumento será de R$ 0,60. Há três anos, a tarifa é R$ 4,40.

Em novembro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), já havia indicado um aumento no valor das tarifas.

"A tarifa está congelada há muito tempo e a gente tem que começar a fazer conta. Ou eu repasso alguma coisa pra tarifa, ou a gente permanece com ela congelada e eu aumento o subsídio. Quanto mais tempo a tarifa ficar congelada, mais subsídio a gente vai ter", disse Tarcísio.

"Quando entra mais subsídio, vou ter que tirar de algum lugar. O orçamento é finito. Vou ter que tirar de alguma política pública. Vou ter que colocar na balança qual é a política pública que vai pesar mais. Porque não tem almoço de graça", alegou o governador.





Transportes municipais

A decisão de Tarcísio vai na contramão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que busca pela reeleição em 2024 e disse que não pretendia aumentar as tarifas dos transportes.

Nesta semana, Nunes anunciou que os ônibus municipais terão tarifa zero aos domingos , no Natal, no Ano Novo e no aniversário da cidade de São Paulo, comemorado em 25 de janeiro.

Os ônibus municipais da cidade de São Paulo irão rodar com tarifa zero partir do próximo dia 17.

Em novembro, o prefeito disse que estudava adotar a tarifa zero aos domingos ou no período noturno. A Câmara chegou a aprovar, em primeira votação, o orçamento de R$ 500 milhões para a medida em 2024.