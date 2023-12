Reprodução/TV Globo - 12.12.2023 Estação Pinheiros lotada após falha na Linha-9 Esmeralda

Os trens que operam na Linha-9 Esmeralda, administrada pela empresa ViaMobilidade, apresentaram problemas na manhã desta terça-feira (12), com redução de velocidade e aumento do tempo de parada entre as estações Berrini e Hebraica-Rebouças.

O incidente ocorreu devido a uma falha em um dos trens nas proximidades da região de Vila Olímpia, localizada na Zona Sul de São Paulo. Por volta das 4h, um trem apresentou uma falha no pantógrafo (que liga o trem aos cabos de rede elétrica), causando danos na rede aérea.

FALHA NA VIAMOBILIDADE, PASSAGEIROS NÃO CONSEGUEM PASSAR @viamobilidadebr pic.twitter.com/ZXtBlrssDJ — Day Souls (@DayZaplandia) December 12, 2023

Como resposta, a Operação Paese foi acionada, mobilizando 65 ônibus para reforçar o transporte no trecho afetado. Apesar dos esforços, as plataformas registraram lotação, mesmo com a implementação dessa operação especial.

A empresa informou ao Portal iG que os passageiros "foram informados por avisos sonoros nos trens e nas estações e auxiliados pelos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) da ViaMobilidade". Alguns moradores e passageiros, no entanto, informaram nas redes sociais que não foram notificados nas catracas.

Segundo a ViaMobilidade, a circulação dos trens na Linha 9-Esmeralda foi normalizada às 8h16, e a Operação Paese foi acionada "para reforçar a circulação no trecho entre Pinheiros e Berrini".

E mais um dia a @_Linhas8e9 (Esmeralda) com falhas, demora e superlotação! Nada de novo! Péssima prestação de serviço! E o mais incrível pagamos caro para passar por isso! #ViaMobilidade #sptv pic.twitter.com/EQj3Ncf7T5 — Só Observo! (@renato_galvao1) December 12, 2023