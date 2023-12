Fernando Frazão/Agência Brasil São Paulo terá Passe Livre nos ônibus aos domingos

A cidade de São Paulo terá ônibus gratuitos aos domingos, a partir do dia 17 deste mês, conforme anunciado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) nessa segunda-feira (11). A medida foi decidida após uma reunião entre a Prefeitura e membros da SPTrans.

As catracas dos coletivos serão liberadas para os usuários durante todo o domingo, das 0h às 23h59, e já entrará em vigor neste final de semana. A gratuidade também será aplicada no Natal (25), no Ano-Novo (1º) e no aniversário de São Paulo (25/1).

Veja como será a Tarifa Zero:

De acordo com informações da prefeitura e de Levi Oliveira, diretor-presidente da SPTrans, os passageiros entrarão pela porta da frente e, através do Bilhete Único, terão o acesso à catraca liberado, sem que a tarifa seja cobrada.

Para o usuário que não tenha o Bilhete Único, o cobrador pode liberar a catraca com um bilhete de bordo. Se o ônibus não tiver cobrador, o motorista deverá liberar a passagem.

“A tarifa zero aos domingos vai ampliar o lazer e permitir que a população viva mais a cidade”, argumentou o prefeito Ricardo Nunes. O custo anual da iniciativa é estimado em R$ 238 milhões, correspondente ao valor arrecadado pelas tarifas nos domingos.

A gestão municipal ressaltou que a frota aos domingos opera com 60% de ociosidade, não demandando a implementação de subsídios adicionais às empresas de ônibus, que atualmente totalizam R$ 6 bilhões anuais.

“São Paulo é uma cidade rica, com 12 milhões de habitantes, mas que tem uma parcela da população pobre”, afirmou Nunes. “Com a tarifa zero, teremos uma cidade mais acessível; mais famílias poderão frequentar os equipamentos públicos gratuitos”, disse.

A tarifa zero abrangerá 1.175 linhas e uma frota de 4.830 ônibus, beneficiando aproximadamente 2,2 milhões de passageiros, de acordo com o prefeito.