Enel/Cortesia/Reprodução Diretor-presidente da Enel no Brasil, Nicola Cotugno

O presidente da Enel no Brasil, Nicolas Cotugno, afirmou que 80 mil clientes seguem sem energia elétrica nesta quinta-feira (16), na região metropolitana de São Paulo. Ao todo, quase 290 mil pessoas foram afetadas desde as chuvas dessa quarta.

O serviço será restabelecido até o final da tarde desta quinta, garantiu o diretor-executivo, que prometeu também reforçar o quadro de funcionários para os próximos dias, devido às altas temperaturas e à previsão de chuvas fortes.

"Conseguimos chegar hoje, às 7h, com redução [da falta de energia] em 70%", informou Cotugno durante depoimento na CPI da Enel na Alesp. "Ontem tivemos 652 equipes trabalhando, quatro vezes mais que o normal; reduzimos hoje para 80 mil [as residências sem energia]", disse. "No final do dia e começo da noite, normalizamos a todos", garantiu o executivo.

Na abertura de seu depoimento à CPI, Nicolas Cotugno reviu sua afirmação anterior, divulgada em entrevista à Folha, de que a Enel não deveria se desculpar pelo ocorrido.

"Não era a mensagem que eu queria passar", ponderou, informando que a empresa mudou sua forma de comunicação com a prefeitura em busca de mais clareza. "Eu, pessoalmente, e a empresa, fortemente, pedimos desculpas, não usando vento, árvores como desculpas", disse em retratação.

O executivo afirmou aos deputados que a empresa avalia, junto ao Procon-SP, um plano de indenização para os moradores afetados pela falta de energia, que deverá ser apresentado até o dia 28. "Será prioridade da empresa elaborar esse plano", comunicou.

Moradores sem energia

Moradores de diversas regiões da cidade de São Paulo e de outras cidades estão sem energia elétrica desde a forte chuva que atingiu a cidade na noite dessa quarta (15).

É a segunda vez, em menos de 15 dias, que a região amparada pela Enel fica sem distribuição de energia elétrica. No dia 3, após chuvas e ventos intensos, a concessionária demorou 6 dias para restabelecer a energia a todos os imóveis afetados, no dia 9 (após prometer o restabelecimento até o dia 7).

A Defesa Civil informou que "foram registrados mais de 180 chamados em ocorrências com danos em muros, casas e destelhamentos, além de enchentes, quedas de árvores e desabamentos".

Em nota, a Secretaria de Comunicação do Governo de São Paulo (SECOM-SP) inteirou que "o abastecimento de energia é de responsabilidade da concessionária, regulada pelo Governo Federal".