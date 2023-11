Reprodução / g1 - 14.11.2023 Assembleia ficou no escuro após queda de energia nesta manhã

Uma queda de energia elétrica deixou a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Enel na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) no escuro por alguns segundos na manhã desta terça-feira (14). A comissão investiga as irregularidades e práticas abusivas cometidas pela empresa entre 2018 e 2023.

A energia caiu duas vezes durante a sessão de hoje, sendo a primeira queda minutos antes de a CPI começar e, a segunda, logo após o início da discussão.

Hoje, depõem à comissão os presidentes da Enel São Paulo, Max Xavier Lins, e Enel Brasil, Nicola Cotugno, convocados pelos deputados na última semana.

Reprodução / g1 - 14.11.2023 Parlamentares criticaram Enel após queda de energia

Após o apagão durante a sessão, parlamentares criticaram a empresa: "É a dona Enel", gritaram alguns.

Nessa segunda (13), Lins conseguiu uma decisão do Tribunal de Justiça que garantiu que ele fosse à comissão na condição de investigado, e não como testemunha. Dessa forma, ele tem o direito de ficar em silêncio.

A CPI também tem o objetivo de investigar as causas do apagão que atingiu São Paulo por quase sete dias no início do mês, depois de fortes chuvas no estado. A Enel SP informou ter reestabelecido o fornecimento de energia para todos os clientes no último dia 10.

Após a queda de energia na Alesp, o presidente da CPI, Thiago Auricchio (PL), disse que uma TV e um adaptador queimaram com o ocorrido nesta manhã. "A Assembleia foi vítima da própria Enel", afirmou.

A Enel disse que "a oscilação de energia na Assembleia Legislativa nessa manhã (14) não tem relação com a rede de distribuição da companhia", em nota.

Bairros de SP sem energia



A alta demanda por energia elétrica devido ao calor extremo causou falta de energia em São Paulo, na noite dessa segunda (13). Houve relatos de queda de luz em Pinheiros, Moema e Santa Cecília, nas zonas oeste, sul e central da capital.

Ontem foi o dia mais quente do ano na cidade de São Paulo em 2023. Houve registro de 37,4ºC às 15h, na estação meteorológica do mirante de Santana, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). No domingo (12), os termômetros registraram 37,1º C.