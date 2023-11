Paulo Pinto/Agência Brasil - 10.09.2023 Termômetro marcando 33º na Avenida Paulista, em São Paulo

A alta demanda por energia elétrica, motivada pelo calor excessivo, causou falta de energia em São Paulo. Houve relatos de queda de luz em Pinheiros, Moema e Santa Cecília, nas zonas oeste, sul e central da capital.

Segunda-feira foi o dia mais quente do ano na cidade de São Paulo em 2023. Houve registro de 37,4ºC às 15h na estação meteorológica do mirante de Santana, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). No domingo (12), os termômetros registraram 37,1º C.





A ISA CTEEP. é a empresa é responsável pela transmissão da energia da empresa geradora até a Enel, que atende a cidade de São Paulo.

Em nota à imprensa, a Enel informou que "segue monitorando os níveis de tensão junto à transmissora" e a ISA CTEEP disse que "todas as medidas operativas disponíveis foram tomadas, em conjunto com a distribuidora Enel". A transmissora afirmou ainda que as causas exatas do aumento da demanda "estão em análise."