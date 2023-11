Tânia Rêgo/Agência Brasil - 12/11/2023 Onda de calor no Brasil

A onda de calor que atinge principalmente os estados do Centro-Oeste e o Sudeste , fez com que a demanda de energia elétrica alcançasse um novo recorde no Brasil, na tarde de segunda-feira (13).

Segundo o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), o recorde de carga do SIN (Sistema Interligado Nacional), foi atingido às 14h17, com 100.955 MW (megawatts). Esta foi a primeira vez que a carga superou os 100.000 MW. Anteriormente, a marca era de 97.659 MW, medida no dia 26 de setembro deste ano.

Quando a carga foi registrada, o atendimento era feito por 61.649 MW de geração hidráulica (61,1%), 10.898 MW de geração solar proveniente de micro e mini geração distribuída - MMGD (10,8%), 10.628 MW de geração térmica (10,5%), 9.284 MW de geração eólica (9,2%), e 8.505 MW de geração solar centralizada (8,4%).

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) ainda ampliou, na segunda-feira (13), o aviso de alerta de perigo para 14 estados e prolongou o comunicado até sexta-feira (17). As temperaturas devem ficar pelo menos 5ºC acima da média por um mais de cinco dias.

Nesta terça-feira (14), São Paulo, por exemplo, deve permanecer com as temperaturas perto dos 40ºC.

A alta demanda de energia elétrica devido ao calor excessivo fez com que alguns bairros de São Paulo registrassem queda de energia na noite dessa segunda-feira (13). Relatos de falta de luz foram feitos por moradores de Pinheiros, moema, Santa Cecília, nas Zonas Oeste, Sul e Central da capital.