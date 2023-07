Marcelo S. Camargo/Governo do Estado de SP Tarcísio quer levar dependentes químicos da Cracolândia para o Bom Retiro





O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) , afirmou nesta terça-feira (18) que pretende levar os dependentes químicos da Cracolândia para o bairro do Bom Retiro, na região central da capital paulista.



De acordo com o chefe do Executivo paulista, o plano é fazer com que usuários de droga sejam atendidos no Complexo Prates, local onde funciona um equipamento de atenção a moradores em situação de rua e dependentes químicos.

"A gente quer levar essas pessoas para o complexo Prates, porque lá tenho uma AMA (Assistência Médica Ambulatorial), Capes (voltado à atenção psicológica e psiquiátrica), lá eu consigo deixar essas pessoas mais afastadas da área residencial, da área comercial. Vamos ver se a estratégia vai dar certo. Não sei, é tentativa e erro", disse Tarcísio.





"Temos uma estratégia de colocar essas pessoas um pouco mais distante das áreas residenciais e comerciais, em uma área em que a gente tenha equipamentos e possa prestar atendimento mais próximo. Não adianta tentar fazer abordagem sem estar próximo dessas pessoas", complementou na sequência.

As declarações do político filiado ao Republicanos foi feita durante o lançamento do programa UniversalizaSP, que oferece assistência aos municípios para aumentar a gama de serviços da Sabesp.

O governador paulista pontuou ainda que mais oficiais da Polícia Militar serão deslocados para o Centro a partir de fevereiro de 2024 como forma de combater o tráfico de drogas na região.



"Em breve, vamos instalar mais uma companhia da Polícia Militar no centro. Em fevereiro do ano que vem, teremos um batalhão instalado lá, vamos aumentar brutalmente o efetivo e vamos trabalhar com monitoramento", ressaltou.