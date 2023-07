Reprodução - 11.07.2023 Ônibus foi depredado no início da tarde desta terça (11)

No início da tarde desta terça-feira (11), um grupo de usuários de drogas depredou um ônibus e saqueou um caminhão de bebidas em ruas próximas à Cracolândia, no Centro de São Paulo.

Imagens registradas por moradores mostram o momento em que os dependentes químicos saqueiam um caminhão que abasteceria um mercado da região.

Depois, eles correm em direção ao ônibus, cercam o veículo e começam a arremessar objetos contra as janelas para quebrar os vidros do coletivo.



Vídeo gravado depois mostra os vidros do veículo estilhaçados no chão. Antes disso, os usuários de drogas ainda teriam atacado uma viatura da Polícia Militar na praça Júlio de Mesquita.

A ação do grupo só acaba quando policiais militares chegam para conter o ataque.



O iG entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e aguarda o retorno para mais informações.

No início de junho, um motorista de aplicativo foi agredido e teve o carro destruído por dependentes químicos na região. O carro foi depredado e ficou com o vidro da frente estilhaçado. À época, a SSP informou que a Polícia Militar "interveio em um roubo" e que, "após retirar a vítima do local, um grupo de usuários passou a hostilizar os policiais militares, que fizeram o uso de munições químicas para dispersão". O policiamento segue reforçado na região, segundo o comunicado.