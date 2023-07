Fernando Nascimento/Governo de SP Tarcísio defende escolas cívico-militares em São Paulo





Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo , afirmou nesta quarta-feira (12) que pretende editar um decreto para que o estado possa regular o seu próprio programa educacional relacionado às escolas cívico-militares e ampliar unidades deste modelo.



"Fui aluno de Colégio Militar e sei da importância de um ensino de qualidade e como é preciso que a escola transmita valores corretos para os nossos jovens. O

@governosp vai editar um decreto para regular o seu próprio programa de escolas cívico-militares e ampliar unidades de ensino com este formato em todo o Estado", escreveu na sua conta oficial do Twitter.

O anúncio feito pelo chefe do Executivo paulista foi feito horas após Governo Federal enviar um ofício aos secretários estaduais informando a decisão de encerrar o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares (Pecim) , uma das principais iniciativas do Ministério da Educação (MEC) sob o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





Em decisão conjunta entre o MEC e o Ministério da Defesa, as escolas devem voltar ao formato que tinham de forma habitual.

Criado em 2019, o Pecim permitia que escolas públicas fossem transformadas em colégios cívico-militares. Nesse formato, educadores civis ficariam responsáveis pela parte pedagógica, enquanto a gestão administrativa ficaria sob as ordens de militares.