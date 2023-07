Fernando Frazão/Agência Brasil - 17/03/2023 Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes





O grupo político do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB-SP), demonstra irritação em relação ao MBL (Movimento Brasil Livre) devido a uma série de críticas direcionadas ao trabalho do chefe do Executivo na capital paulista. Em vídeos produzidos pelo movimento, Nunes é chamado de "pior prefeito da história".

O MBL tem se dedicado a fazer críticas contundentes em relação ao governo de Nunes, especialmente no que diz respeito à questão da Cracolândia, um dos problemas mais complexos e desafiadores enfrentados pela administração municipal.

Os aliados de Nunes reconhecem que o movimento sempre foi crítico em relação ao governo, mas observam que as críticas se intensificaram após o lançamento da pré-candidatura a prefeito de Kim Kataguiri (União Brasil), uma das lideranças do MBL.

Além disso, o grupo do prefeito está descontente com o União Brasil, uma vez que os aliados do prefeito acreditam que o partido deu aval para que o MBL fizesse críticas contundentes.

Diante dessa situação, a ala que está ao lado de Ricardo Nunes tem cobrado posicionamento favorável ao prefeito por parte do diretório municipal do União Brasil.

Por sua vez, o MBL trabalha para viabilizar a candidatura de Kim Kataguiri e conta com o apoio de lideranças estaduais nessa empreitada.





Como Ricardo Nunes enxerga essa situação?

É importante ressaltar que Ricardo Nunes não pretende realizar ataques públicos ao MBL, pois acredita que o movimento estará ao seu lado no próximo ano para enfrentar Guilherme Boulos (PSOL-SP), outro pré-candidato à prefeitura de São Paulo.

O prefeito também tem dito para aliados que recebeu garantias de membros do União Brasil que o partido estará na chapa em que ele liderará nas eleições municipais do ano que vem.

Ricardo Nunes tenta viabilizar sua candidatura à reeleição em São Paulo. Atualmente, seu principal adversário é Boulos, que lidera as pesquisas de intenções de voto na capital paulista.

Além de Nunes, Boulos e Kim Kataguiri, também são cogitados no pleito: Tabata Amaral (PSB-SP), José Luiz Datena (PDT-SP) e Marcos Pontes (PL-SP).