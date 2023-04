Fernando Frazão/Agência Brasil Ataque realizado por aluno de 13 anos causou a morte de uma professora de 71 anos





O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu manter a detenção provisória do adolescente que matou uma professora de 71 anos e feriu outras quatro pessoas com uma faca em uma escola localizada na Zona Oeste da capital paulista.

Tando o menino de 13 anos como seus pais participaram de uma audiência realizada nesta quarta-feira (12) pelo Juízo da 3ª Vara Especial da Infância e da Juventude. A audiência ocorreu por videoconferência.

O adolescente está internado na Fundação Casa, localizada no Brás, e o período inicial da detenção é de 45 dias. O ataque à Escola Estadual Thomazia Montoro aconteceu no dia 27 de março.





Na última segunda-feira (10) a justiça já havia negado um pedido de liberdade feito pela defesa do jovem, que alegou que ele sofreu ataques na Fundação Casa e teve de tomar três pontos no rosto.

O argumento usado para negar a solicitação foi a de que os atos infracionais cometidos pelo adolescente foram "gravíssimos" e equiparados a homicídio qualificado. O próximo passo do processo será a tomada de depoimentos de vítimas e testemunhas do atentado.

Escola retorna às aulas

O colégio Thomazia Montoro remotou às aulas na última segunda-feira após duas semanas de recesso em decorrência do ataque fatal no local.



De acordo com a Secretaria de Educação do Estado, estudantes, seus responsáveis e o corpo acadêmico da instituição de ensino foram recebidos com um plano de acolhimento elaborado por profissionais do Conviva e da rede protetiva.

Ao longo de toda a semana os estudantes participarão de rodas de conversas, oficinas de consciência corporal e jogos colaborativos. Outra medida anunciada foi o reforço da Ronda Escolar no colégio estadual.

Para além das atividades educacionais, a Thomazia Montoro foi revitalizada ao longo dos últimos 15 dias com recursos de R$ 200 mil disponibilizados pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE Paulista). Foi realizada a manutenção e pintura em diferentes espaços da escola.

