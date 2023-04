redacao@odia.com.br (IG) Lula





Empresários brasileiros estão surpresos com a recepção positiva de investidores estrangeiros com o mercado nacional. Segundo os executivos, houve uma mudança no cenário desde novembro do ano passado, logo após o fim das eleições. Um dos fatores para o otimismo do mercado internacional com o Brasil é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Empresários brasileiros, em sua maioria, nunca esconderam que queriam a vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Com a derrota do antigo mandatário, criou-se um clima de medo e apreensão com o futuro do país. Ninguém acreditava no projeto do petista.

Com Fernando Haddad (PT-SP) escolhido para ser ministro da Fazenda, a insatisfação e o pessimismo aumentaram. Só que o comportamento do chefe da pasta econômica agradou o mercado desde o primeiro mês e hoje ele é visto como peça fundamental do atual governo.

Só que a maior satisfação dos empresários brasileiros é com a receptividade recebida de investidores internacionais com eles. Executivos do Brasil garantem que hoje há maior facilidade em fazer negócios do que no governo passado. O termo “medo” era muito usado na gestão Bolsonaro.

Para surpresa dos empresários, Lula é visto internacionalmente como uma figura de credibilidade por conta dos seus dois primeiros mandatos. “Achávamos que ele tinha perdido esse prestígio por tudo o que aconteceu. Aparentemente, não é só no Brasil que a impunidade rola solta”, alfinetou um executivo para a coluna.

Empresários brasileiros não gostam de Lula

Mesmo com a boa recepção internacional, empresários brasileiros seguem desaprovando o governo Lula. Na avaliação de boa parte dos executivos, o petista ainda está no modo eleição e tem dificultado o trabalho de Haddad.

Além disso, o mercado nacional é visto como conservador e corporativista, o que dificulta o diálogo com o PT, pois o partido possui melhores relações com sindicalistas e lideranças de movimentos sociais progressistas.

Porém, é quase que unânime entre os empresários que a visão internacional em relação ao Brasil mudou. E todos querem aproveitar o momento para fazer mais dinheiro.





