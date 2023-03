Letícia Martins / iG - 27.03.2023 Atentado contra escola estadual foi registrado na manhã da segunda-feira (27)





Outros dois alunos da Escola Estadual Thomazia Montoro , em São Paulo , estão sendo investigados pela Polícia Civil de São Paulo. Eles são suspeitos de possível envolvimento no ataque que ocorreu na última segunda-feira (27), que deixou uma professora morta e outras quatro pessoas feridas.

De acordo com informações do delegado titular do 34° Distrito Policial Marcus Vinícius Reis, há imagens de uma câmera de segurança que mostram o adolescente de 13 anos conversando com outro menino por um bom tempo. Os dois entraram juntos no banheiro do colégio.

O episódio filmado exibe o outro aluno saindo do banheiro e, na sequência, o autor do crime deixa o local para cometer o crime. O aluno identificado prestou depoimento nesta quarta (29) e afirmou que não tem qualquer participação no caso.

A polícia também averigua se um terceiro jovem seja o responsável pelas postagens com incentivo a atos violentos. Esse adolescente estudava na mesma turma do autor do assassinato e também prestou depoimento.

O caso segue sendo investigado e nenhuma hipótese foi descartada, de acordo com o delegado.

A polícia escutará na quinta (30) a professora Ana Célia, que foi ferida no ataque, e a diretora de outra escola que o adolescente responsável pelo crime estudou antes de se transferir para a Thomazia Montoro.

O caso

Na manhã de segunda, um aluno invadiu a escola estadual na capital paulista com uma faca e atacou estudantes e docentes da instituição. Na ocasião, quatro professoras e um aluno ficaram feridos.

Uma das professoras, porém, não resistiu. Elisabete Tenreiro sofreu uma parada cardíaca e morreu no Hospital das Clínicas.

Câmeras de segurança de uma das salas de aula flagraram o momento em que o agressor golpeou uma professora nas costas e, enquanto tentava ferir mais uma vítima, outra professora o agarra por trás para retirar a arma branca da mão dele. Enquanto ela segura o adolescente, uma terceira aparece para arrancar a faca que ele portava.

Ao iG, alunos da escola relataram que o agressor sofria bullying e rebatia as ofensas dizendo que "ia matar todo mundo". Os estudantes chegaram a mencionar que o suspeito teria se inspirado no massacre de Suzano (SP), que deixou 10 mortos, entre alunos e professores, em 2019.

Policiais informaram que ele planejava o ataque há dois anos, mas as motivações do crime ainda estão sendo investigadas.

O responsável pelo atentado foi aluno da escola, havia pedido transferência e retornado para a Thomazia Montoro no dia 15 de março, segundo o secretário de Educação de São Paulo, Renato Feder.





