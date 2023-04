Divulgação - 02.04.2022 João Doria e Rodrigo Garcia





O ex-governador de São Paulo, João Doria , se irritou com seu ex-vice, Rodrigo Garcia (PSDB-SP). O tucano está de olho na corrida eleitoral de São Paulo e sinalizou para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) com a intenção de ser o candidato do bolsonarismo na capital paulista.

Doria soube da articulação de Garcia e não gostou nem um pouco. Apesar de ter se afastado da vida pública, Doria segue tendo boa relação com políticos e deixou claro que entrará em qualquer discussão para ver Bolsonaro derrotado. Para pessoas próximas, ele acusa o ex-presidente de ser o responsável pelo fracasso da sua pré-candidatura à Presidência no ano passado.

Rodrigo sabe da mágoa do ex-governador, mas não fez qualquer cerimônia ao se oferecer para ser candidato do bolsonarismo. Inclusive, colocou-se na frente do acordo feito pelo MDB e PSDB em São Paulo, no qual o pré-candidato é o prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP).

Ao saber do comportamento de Garcia, Doria arranjou um jantar com Nunes e fez questão de “vazar” a informação para a imprensa. “Somos amigos. Eu gosto muito dele e sim, vou apoiá-lo para a reeleição”, falou o empresário à coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

O recado foi dado. Doria não aceitará uma possível traição do seu ex-vice.

O ex-governador procurou o ex-presidente Michel Temer (MDB-SP) e o alertou sobre a tentativa de passarem Nunes para trás.

Doria não se incomoda com Nunes tendo o apoio de Bolsonaro

Doria não vê problema nenhum que o bolsonarismo apoie Ricardo Nunes. O ex-governador disse para pessoas próximas que o prefeito possui uma trajetória política que o leva para o lado de conservadores, algo que ele não enxerga em Garcia.

Na opinião do empresário, Rodrigo sentiu na pele a perseguição feita pelo ex-presidente, prejudicando o PSDB e a carreira política de ambos. Por isso não aceitará fazer parte da campanha do aliado, caso ele esteja no mesmo palanque que Bolsonaro.





