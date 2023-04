Rovena Rosa/Agência Brasil São Paulo pode registrar menor temperatura do ano nesta terça-feira (11)





A cidade de São Paulo pode registrar a menor temperatura do ano na madrugada desta terça-feira (11). De acordo com o Inmet (Instituto Naiconal de Meteorologia), os termômetros da capital paulista podem marcar 14°C. A máxima deve ser de 26°C.

Até o momento, a menor temperatura mínima registrada em São Paulo é de 15,2°C, no dia 7 de janeiro. Nesta segunda-feira (10), a cidade marcou 15,3°C, a segunda menor temperatura já registrada em 2023.

O motivo desta redução drástica nas temperaturas na estação de outono, marcado justamente por essa característica, é que o estado está sob influência de uma massa de ar frio de origem polar, o que deixa muitas regiões com poucas nuvens.





Esta condição climática dificulta a absorção do calor e, consequentemente, facilita o resfriamento do ar. A ausência de nuvens também faz com que haja previsão de chuva apenas no Norte do Estado.

Para a quarta-feira (12), o Inmet prevê uma temperatura mínima de 16°C, com máxima de 26°C. Os termômetros na quinta-feira (13) devem registrar uma alta, marcando a mínima de 18°C e a máxima de 28°C.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.