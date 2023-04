Alan Santos/PR Tarcísio diz que convidou Bolsonaro para visitar o Palácio dos Bandeirantes

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), negou haver atritos com seu padrinho político e ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo Tarcísio, Bolsonaro é “amigo” e afirmou que as ‘arestas foram criadas’.

No balanço sobre seus 100 dias de governo, Tarcísio lembrou da importância do ex-presidente para a sua trajetória política e afirmou que Bolsonaro “abriu portas que ninguém abriria” para ele. O governador paulista ainda disse ter convidado Jair Bolsonaro para visitar o Palácio dos Bandeirantes, mas não recebeu a confirmação de uma data para a visita.

“As arestas são criadas por pessoas que estão de fora do assunto e não entendem absolutamente nada da minha relação com o presidente. Não tem aresta nenhuma, zero”, afirmou

“Tenho uma relação de amizade com o presidente [Bolsonaro]. Falo com ele com alguma frequência. Já fiz o convite para ele vir aqui. Ele vindo a São Paulo, ele virá aqui com certeza”, completou.

A declaração pública de Tarcísio vai à contramão das falas do governador nos bastidores. Aliados do chefe do Palácio dos Bandeirantes tem visto ele cada vez mais longe do bolsonarismo.

Em fevereiro, confidenciou a pessoas próximas que ficou impressionado com o poder de liderança de Lula. Já em março, segundo a jornalista Andréia Sadi, Tarcísio barrou o nome o ex-chefe da Receita Júlio Cezar Vieira Gomes para um cargo no Bandeirantes. A indicação teria aval de aliados de primeira ordem de Bolsonaro.

Embora as rusgas tenham surgido nos bastidores, Tarcísio ligou para Bolsonaro em seu aniversário. Já Bolsonaro enviou uma mensagem ao governador paulista quando ele passou por uma cirurgia para a retiradas de cálculos renais.