Joédson Alves/ Agência Brasil Lula viajará à China nesta terça-feira (11)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta segunda-feira (10), que convidará o presidente chinês Xi Jinping, para visitar o Brasil. O petista tem viagem marcada para a China nesta semana para cumprir agenda oficial.

De acordo com o chefe do Executivo, a ideia é que haja uma reunião bilateral no território brasileiro, onde o líder chinês terá acesso a projetos de interesse para que o país asiático possa realizar investimentos.

"Nós vamos consolidar nossa relação com a China, eu vou convidar o [presidente] Xi Jinping para vir ao Brasil, conhecer o Brasil numa reunião bilateral, para mostrar os projetos de interesse. O que nós queremos é construir parceria com os chineses, fazer sociedade com os chineses, para que eles possam fazer investimentos em coisas que não existem, uma nova rodovia, ferrovia, hidrelétrica, uma coisa que signifique algo novo para o Brasil", destacou em entrevista ao programa A Voz do Brasil.





Lula ressaltou ainda a necessidade da parceria entre a China e a América Latina, além de dizer que as relações com o país que também faz parte do BRICS estava "amortecida" por conta dos dois últimos governos federais.

"A China é um parceiro essencial para o Brasil e para a América Latina. Queremos fortalecer essa relação.O Brasil tinha uma relação amortecida, porque depois que deixamos a presidência e houve o golpe as relações ficaram amortecidas", disse.

"O último presidente não entendia nada de política externa e não gostava de fazer política externa. E eu quero fazer uma forte política externa, porque o Brasil precisa voltar a ser protagonista internacional", complementou.

Viagem à China



O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai viajar para a China nesta terça-feira (11) e será acompanhado por 40 autoridades . O Ministério das Relações Exteriores comunicou que o petista começará a cumprir agenda no país asiático a partir de quarta (12).

Além de ministros e parlamentares, empresários também farão parte da comitiva do mandatário brasileiro. Na viagem, o governante irá se encontrar com Xi Jinping e debater diversos assuntos, como relações comerciais e o atual cenário político global.

Os dois governantes também vão assinar dezenas de acordos entre os países. Essa será a primeira viagem oficial de Lula à China desde que passou a governar o Brasil pela terceira vez. Os chineses são os principais parceiros comerciais dos brasileiros.

A viagem de Lula à China aconteceria no dia 26 de março, mas o petista foi diagnosticado com pneumonia. Por conta disso, ele precisou adiar a viagem por determinação dos médicos.

