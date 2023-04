MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Terroristas invadiram a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro





A Polícia Federal deve escutar nesta quarta-feira (12) pouco mais de 80 militares sobre o ato terrorista de 8 de janeiro . A data ficou marcada com a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília , por parte dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).

Em fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Corte é responsável por julgar os militares que supostamente teriam participado das manifestações golpistas e criminosas. O magistrado ainda abriu inquérito para apurar a participação de integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal e das Forças Armadas.

Os depoimentos serão de militares das Forças Armadas e GSI (Gabinete de Segurança Institucional). A determinação de Moraes ocorreu após analisar um pedido da Polícia Federal para investigar possíveis crimes cometidos pelos agentes de segurança pública.

Os policiais federais justificaram que PMs ouvidos na 5ª fase da Operação Lesa Pátria apontaram “possível participação/omissão dos militares do Exército Brasileiro, responsáveis pelo Gabinete de Segurança Institucional e pelo Batalhão da Guarda Presidencial”.

Moraes disse que os crimes em questão estão previstos no Código Penal. Por conta disso, não se pode fazer qualquer distinção entre investigados civis ou militares.

Lula já falou sobre o tema

No primeiro mês do ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou que tinha convicção de que “muita gente” da Polícia Militar do Distrito Federal e das Forças Armadas foi “omisso” e “conivente” com as ações de bolsonaristas.

Vídeos publicados nas redes sociais mostraram os ataques que aconteceram nas sedes dos Três Poderes em Brasília e militares do Exército Brasileiro dificultaram ações da Polícia Militar do DF. Ocorreram até bate-boca entre PMs e soldados que, aparentemente, tentavam proteger os vândalos e terroristas.

O Exército Brasileiro divulgou uma nota afirmando que “o vídeo exibido está fora de contexto. Quando a Polícia Militar do DF adentrou no local, a situação já estava controlada pela tropa do Exército, com os manifestantes sob custódia. A PMDF não foi impedida de entrar no Palácio do Planalto”.





