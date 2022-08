Divulgação/CMSP Obras da Linha 17 Ouro do Metrô

A Pista Expressa da Marginal Pinheiros , sentido Castelo Branco, será interditada em dois trechos entre as pontes Transamérica e Octavio Frias de Oliveira (Estaiada), na região da Chácara Santo Antônio, Zona Sul da Cidade, das 21h00 de sexta-feira (26) às 23h00 de sábado (27), para obras da Linha 17 Ouro do Metrô.



Interdições

Etapa 01

Das 21h00 de sexta-feira (26) às 05h00 de sábado (27):

- Pista Expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, entre a Rua Eng. Mesquita Sampaio e a Ponte Octavio Frias de Oliveira (Estaiada)

Etapa 02

Sábado (27), das 05h00 às 23h00:

- Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, entre as pontes Transamérica e Octavio Frias de Oliveira (Estaiada).

- Alça da Ponte Velha João Dias para a pista expressa da Marginal Pinheiros.

- Alça da Ponte Edson de Godoy Bueno para a pista expressa da Marginal Pinheiros.

Alternativas

Etapa 01

- O fluxo de trânsito será canalizado para a pista local e poderá retornar para a pista expressa na Transposição próximo da Rua Flórida.

Etapa 02

- O fluxo de trânsito será canalizado para a pista local e poderá retornar para a pista expressa na Transposição próximo da Rua Flórida;

- Os veículos oriundos da Ponte Velha João Dias com destino à pista expressa da Marginal Pinheiros, deverão utilizar alça da Ponte João Dias para a pista local;

- Os veículos oriundos da Ponte Edson de Godoy Bueno com destino à pista expressa da Marginal Pinheiros, deverão utilizar o acesso para a pista local.

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar a interdição e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.



Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue 156.

Recomendações

- Respeite a sinalização;

- Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito;

- Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade dos veículos para maior segurança.

