Divulgação Só Quero Pedalar II São Paulo 2022

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na região da Marginal Pinheiros, no domingo (28), das 02h00 às 11h00, para a realização de passeio ciclístico “Só Quero Pedalar II São Paulo 2022”, com concentração, largada e chegada no Parque do Povo.



As vias que compõem o percurso da corrida serão bloqueadas a partir das 02h00, com a implantação dos desvios de tráfego, com o objetivo de garantir as condições de segurança e conforto dos participantes e dos usuários do tráfego de passagem.



Interdições

● Marginal Pinheiros, pista expressa, sentido Castelo Branco, entre as pontes Transamérica e Eng. Roberto R. Zuccolo (Cidade Jardim).

● Acesso da Avenida João Dias, sentido centro, para a pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pela ponte velha;

● Acesso da Ponte Edson de Godoy Bueno (Itapiúna), para a pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;

● Viaduto Marcelo Portugal Gouvêa (toda extensão);

● Viaduto República da Armênia (toda extensão);

● Ponte Octavio Frias de Oliveira (Estaiada), sentido Marginal;

● Viaduto José Bonifácio C. Nogueira, sentido Marginal.

Percursos

5 km - Marginal Pinheiros, pista expressa, sentido Castelo Branco, altura da Avenida Pres. Juscelino Kubitschek (contra fluxo), retorno na altura da Ponte Octávio F. Oliveira, Avenida Marginal do Rio Pinheiros, pista expressa, sentido Castelo Branco (fluxo) até a altura da Avenida Pres. Juscelino Kubitschek (chegada);

10 km - (duas voltas): Marginal Pinheiros, pista expressa, sentido Castelo Branco altura da Avenida Pres. Juscelino Kubitschek (contra fluxo), retorno na altura da Rua Alexandre Dumas, Marginal Pinheiros, pista expressa, sentido Castelo Branco (fluxo) até a altura da Avenida Pres. Juscelino Kubitschek (chegada);

15 km – (três voltas): Marginal Pinheiros, pista expressa, sentido Castelo Branco altura da Avenida Pres. Juscelino Kubitschek (contra fluxo), retorno na altura da Ponte Transamérica, Marginal Pinheiros, pista expressa, sentido Castelo Branco (fluxo) até altura da Avenida Pres. Juscelino Kubitschek (chegada).

Alternativas

Macro desvios:

· Região Santo Amaro para o Itaim:

o Ponte João Dias, sentido Centro, e Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, ou;

o Avenida João Dias, sentido Centro, à esquerda na Rua Laguna, Avenida Cecília Lottenberg, Rua José Guerra, Avenida Cecília Lottenberg, Avenida Dr. Chucri Zaidan, Avenida Eng. Luís Carlos Berrini, à direita na Praça Soneto, à esquerda na Rua Guararapes e Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco.

Micro Desvios



· Marginal Pinheiros, pista expressa e seus acessos, sentido Castelo Branco, entre Ponte Transamérica e Ponte Engenheiro Roberto R Zuccolo (Cidade Jardim): seguir pela Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;

· Acesso da Avenida João Dias, sentido Centro à pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco pela Ponte Velha João Dias: seguir pela Ponte João Dias, sentido Centro e Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;

· Acesso da Ponte Edson de Godoy Bueno (Itapiúna), para a pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco: seguir

pela Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;

· Viaduto Marcelo Portugal Gouvêa: seguir pela Avenida Juscelino Kubitschek, sentido Marginal, Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;

· Viaduto República da Armênia: seguir pela Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, Avenida das Nações Unidas, sentido Castelo Branco;

· Ponte Octavio Frias de Oliveira, sentido Marginal: seguir pela Avenida Jornalista Roberto Marinho, sentido Marginal, Avenida Dr. Chucri Zaidan, sentido Morumbi, Ponte Caio Pompeu de Toledo, sentido Bairro, Rua Francisco Tramontano, Avenida Dr. Alberto de Oliveira Lima e Avenida Magalhães de Castro, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos;

· Viaduto José Bonifácio C. Nogueira, sentido Marginal: seguir pela Avenida Jornalista Roberto Marinho, sentido Marginal, Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar a alteração e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue 156.

Recomendações

· Respeite a sinalização;

· Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito;

· Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade dos veículos para maior segurança.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.