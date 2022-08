Reprodução/Instagram Paola da Silva Daniel e Daniel Silveira





O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de redes sociais e de contas bancárias de Paola da Silva Daniel, mulher do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), nesta quinta-feira (25). A advogada é candidata à Câmara pelo mesmo partido do marido.

A determinação ocorreu após Silveira utilizar as redes da esposa para atacar Alexandre de Moraes e o senador Romário (PL-RJ). O ministro afirma que Paola ajudou o marido a burlar ordem do Supremo ao publicar um vídeo em que Daniel Silveira o ataca. O deputado está suspenso das redes sociais desde fevereiro de 2021 e teve suas contas no Twitter, Instagram e Facebook bloqueadas pelo STF.

“Os perfis criados nas redes sociais se revelam como um artifício utilizado pelo réu Daniel Lúcio da Silveira para reproduzir o conteúdo que já foi objeto de bloqueio nestes autos, burlando decisão judicial'', indica o ministro.

Moraes também mandou a Polícia Federal tomar o depoimento de Paola em cinco dias. Ele proibiu que a advogada crie outros perfis e afirmou que as redes sociais dela são utilizadas por Silveira “para a promoção, replicação e compartilhamento de notícias fraudulentas”. O ministro determinou multa diária de R$ 15 mil caso a decisão seja descumprida.

Moraes, que foi relator no julgamento que condenou Silveira a oito anos e nove meses de prisão, repetiu ordem dada em junho ao Banco Central, para que todas as contas bancárias de Paola sejam bloqueadas. A advogada recebeu uma transferência de R$ 100 mil do marido após a decisão do ministro.

Paola se manifestou no Twitter e disse que “o que está acontecendo é gravíssimo”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.