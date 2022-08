São Paulo: veja quem são os candidatos ao Senado

Janaina Paschoal (PRTB)

Paschoal é advogada pela USP, faculdade onde também dá aulas no curso de Direito. Ela foi uma das autoras do pedido de impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT). Em 2018, foi eleita deputada estadual por São Paulo com 2.060.786 de votos. Janaina aparece em segundo lugar na pesquisa Real Time Big Data, com 15% das intenções de voto. Nº 287 - Coligação: PRTB