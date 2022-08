Reprodução / Twitter Barack Obama - 10.03.2022 Refugiados ucranianos deixando o país no início da guerra

Dados divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) mostram que pelo menos 972 crianças foram mortas ou feridas durante os seis meses de guerra na Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro .

Segundo comunicado, a diretora executiva do Unicef, Catherine Russell, afirmou que esse número foi apenas o que a Organização das Nações Unidas (ONU) conseguiu identificar. "Acreditamos que o número real seja muito maior", disse Russell.

A diretora chamou atenção para a angústia que muitas crianças possam estar passando na Ucrânia após a violência e devastação causadas pela guerra. Além disso, ela também destacou os problemas gerados pelo conflito ao sistema educacional do país.

"O início do ano letivo em pouco mais de uma semana é um forte lembrete de quanto as crianças na Ucrânia perderam. O sistema educacional da Ucrânia foi devastado pela escalada das hostilidades em todo o país. As escolas foram alvo ou usadas por partidos, resultando em famílias que não se sentem seguras para enviar seus filhos à escola", disse ela.

De acordo com ela, é estimado que uma em cada 10 escolas tenham sido danificadas ou destruídas pela guerra.

Russell também pediu um cessar-fogo, dizendo que as crianças precisam crescer em um lugar com segurança, estabilidade e apoio.

"Todas as crianças precisam estar na escola e aprendendo, incluindo crianças apanhadas em emergências", afirmou. "Mas mais do que tudo, as crianças da Ucrânia precisam de paz."

Hoje, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o país “renasceu” com a invasão russa , que ocorreu há exatos seis meses.

Durante o pronunciamento no Dia da Independência nesta quarta-feira (24), Zelensky ainda fez a promessa de que a Ucrânia vai recuperar o território perdido em Donbass e a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

