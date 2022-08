Reprodução/Instagram Boris Johnson Boris Johnson e Zelensky na Ucrânia

A poucos dias de deixar o cargo, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, fez uma visita surpresa a Kiev nesta quarta-feira (24), data em que a Ucrânia celebra os 31 anos de sua independência da União Soviética .

Essa é a terceira vez que o premiê britânico vai à capital ucraniana desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro. As outras foram em abril e junho. "Nem todos os países têm a sorte de ter um amigo assim", afirmou o presidente Volodymyr Zelensky ao receber Johnson.

Já o primeiro-ministro celebrou a "forte vontade dos ucranianos de resistir". "É isso o que Putin fracassou em entender. Você defende seu direito de viver em paz, e é por isso que a Ucrânia vai vencer", acrescentou. Johnson também anunciou um novo pacote de ajuda militar de US$ 66 milhões e que inclui munições, 200 drones e 850 microdrones.

"Aquilo que acontece na Ucrânia é importante para todos nós, por isso estou aqui hoje, para transmitir a mensagem de que o Reino Unido está com vocês e estará nos próximos dias e meses", disse o premiê.

Johnson tem sido um dos principais defensores da causa ucraniana, mas deixará o cargo em 5 de setembro, quando o Partido Conservador anuncia seu novo líder. A disputa está entre o ex-secretário do Tesouro Rishi Sunak e a secretária de Relações Exteriores, Liz Truss, que prometem manter o apoio a Kiev.



O atual primeiro-ministro ainda foi homenageado com a Ordem da Liberdade, maior condecoração ucraniana para cidadãos estrangeiros.

