Reprodução Linha vermelha do metrô de São Paulo

A madrugada desta quarta-feira (18) foi de recorde para a cidade de São Paulo. Os termômetros marcaram 5°C na região metropolitana e chegaram afetar o funcionamento do transporte público na capital.

Em razão da baixa temperatura, alguns trens da Linha 3 - Vermelha do metrô ficaram parados no pátio. Segundo publicação comunicado do Metrô de São Paulo, "as baixíssimas temperaturas na região leste afetaram o sistema pneumático de portas e freios".

As baixíssimas temperaturas na região leste afetaram o sistema pneumático de portas e freios de alguns trens da Linha 3-Vermelha, que ficaram retidos no pátio.Em razão disso, operamos com velocidade reduzida. A manutenção trabalha para dispor os trens à operação o quanto antes ⏩ — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) May 18, 2022

A situação começou a ser normalizada por volta das 9 horas. Em aviso, o metrô afirmou que a circulação aos poucos volta a funcionar na velocidade esperada.

18/05/2022 09:01:07 #metrosp Linha 3 - Vermelha: A circulação de trens está sendo normalizada. — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) May 18, 2022

