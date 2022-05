Marcelo Camargo/Agência Brasil - 30/07/2021 São Paulo e Rio de Janeiro tem noite mais fria do ano; confira

A madrugada desta quarta-feira (18) foi de recorde para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Os termômetros na capital paulista chegaram a marcar 5°C na região metropolitana, enquanto na capital fluminense foi registrado 13,2°C graus, um recorde no ano.



Em São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) registrou temperatura de 5°C na região metropolitana. De acordo com o órgão da Prefeitura, a sensação de frio foi negativa em algumas regiões da capital, chegando a ser de - 4º C, por exemplo, na zona sul da cidade. Parelheiros foi a região mais 'gelada', com 5°C durante a madrugada.

Ainda de acordo com o CGE, a temperatura média registrada nas primeiras horas da manhã desta quarta foi de 7ºC na capital paulista. Apesar disso, a sensação térmica foi negativa na região do Aeroporto de Congonhas, com -4ºC.

Na cidade do Rio de Janeiro, segundo o Alerta Rio, os termômetros marcaram 13,2ºC, às 6h30. Essa foi a menor mínima deste ano, mas a temperatura pode cair ainda mais até a quinta-feira (19). A previsão para a próxima madrugada é que sejam registrados 11 graus.

Nesta quarta-feira, o céu fica parcialmente nublado a claro ao longo do dia. Não há previsão de chuva. A máxima prevista é de 22ºC, e a noite deve ser de céu limpo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.