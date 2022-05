Divulgação/EPTC Mais de 200 mil pessoas estão sem luz no RS

Na madrugada desta quarta-feira (17), o ciclone “Yakecan” chegou ao Brasil e atingiu o Rio Grande do Sul. O temporal foi tão intenso que chegou a deixar casas sem energia elétrica, derrubou árvores, postes e fiações elétricas em diversos municípios gaúchos.

A empresa de energia CEE Distribuição, responsável pelo abastecimento do estado, divulgou um reforço na equipe operacional para conter os estragos do ciclone.

Nas redes sociais, internautas compartilharam vídeos que mostram a intensidade do fenômeno.

No Uruguai, o fenômeno meteorológico causou forte danos e tirou a vida de uma pessoa. O ciclone chegou ao extremo sul do Rio Grande do Sul, porém, mesmo que os especialistas tracem uma trajetória para as fortes chuvas, o ciclone pode se estender para outras regiões.

Na segunda (16), a Marinha do Brasil nomeou o ciclone como “Yakecan”, cujo termo vem do tupi-guarani que significa “o som do céu”.

