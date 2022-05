Reprodução/redes sociais Caminhão tombou com a força do vento em SC

Rajadas de vento provocadas pelo ciclone Yakecan tombaram um caminhão que estava estacionado em um posto da Polícia Militar Rodoviária na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, na madrugada desta quarta-feira (18).

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o momento que o forte vento tomba o veículo. De acordo com a corporação, a velocidade do vento na estação meteorológica da cidade chegou a157 km/h. Confira:

⚠️VENTOS DE MAIS DE 150 KM/H TOMBAM CAMINHÃO NA SERRA DO RIO DO RASTRO!



➡️ O fato aconteceu nos primeiros minutos desta quarta-feira, 18, na SC-390, em Bom Jardim da Serra. pic.twitter.com/rIb4zW5McV — POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA (@pmscrodoviaria) May 18, 2022

Por conta da previsão de mais rajadas de vento, a PMRv afirmou que caminhões não estão autorizados a passar pelo local por conta do risco. A tempestade subtropical Yakecan, que atinge Santa Catarina desde terça-feira (17), pode provocar rajadas de vento acima de 100 km/h.

