Reprodução/Metsul Imagem mostra a formação do ciclone subtropical Yakecan, no sul do continente

O ciclone Yakecan , que atinge o Sul do país, teve o nome escolhido pela Marinha Brasileira e oficializado por um Aviso Especial publicado no último dia 16. A palavra "Yakecan" tem origem no tupi-guarani e quer dizer "som do céu".

Segundo as Normas da Autoridade Marítima para Atividades de Meteorologia Marítima 19 (Normam-19), o processo de para elaboração de avisos especiais de fenômenos começa com a terminologia.

Ao verificar-se a formação de um Ciclone Tropical ou Subtropical, de acordo com o Guia Global para Previsão de Ciclones Tropicais da Organização Meteorológica Mundial, é preciso emitir um aviso confirmando a previsão e, após isso, nomeá-lo.

De acordo com cartilha da OMM, no Atlântico e no hemisfério Sul, os ciclones costumam ser intitulados em ordem alfabética com nomes de homens e mulheres.

No Brasil, a escolha tem como base uma lista em ordem alfabética de 15 termos em tupi-guarani, que podem ser utilizados e reutilizados. Um nome só é excluído da lista caso o fenômeno seja considerado pela diretoria do CHM (Centro de Hidrografia da Marinha) como um evento de "significativa relevância".

Seguindo a ordem alfabética, o ciclone ou furacão cujo nome começa com a letra A é o primeiro do ano vigente, o da letra B, o segundo, e o da letra Y deve ser o 15º.

Veja a lista de nomes aprovados pela Marinha:

1 - Arani (tempo furioso)

2 - Bapo (chocalho)

3 - Cari (homem branco)

4 - Deni (tribo indígena)

5 - Eçaí (olho pequeno)

6 - Guará (lobo do cerrado)

7 - Iba (ruim)

8 - Jaguar (lobo)

9 - Kurumí (menino)

10 - Mani (deusa indígena)

11 - Oquira (broto de folhagem)

12 - Potira (flor)

13 - Raoni (grande guerreiro)

14 - Ubá (canoa indígena)

15 - Yakecan (o som do céu)

Ciclone Yakecan

A última terça-feira (18) foi marcada pela chagada da tempestade subtropical em território Brasileiro. Com rajadas de vento que chegaram a 157km/h, o ciclone deixou estragos na região Sul do país.

No Rio Grande Sul, a passagem do ciclone deixou ao menos 200 mil pessoas sem energia elétrica. Em Santa Catarina, um hospital foi destelhado e um caminhão tombou com a força do vento.

De acordo com a MetSul e previsões da Marinha, a maior ressaca ainda vai atingir o litoral brasileiro. Ondas podem chegar de 4 a 5m entre a noite de hoje e na madrugada desta quinta-feira (19):

Xangri-lá, Plataforma Marítima de Atlântida. Ondas quebram fortemente na costa. Mas a ressaca maior ainda está por vir, nos informa a @metsul . Conforme projeções da Marinha, ondas podem chegar de 4 a 5m entre a noite de hoje e madrugada desta quinta. #Yakecan @correio_dopovo pic.twitter.com/X3nDpXyv6Z — Felipe Faleiro (@felipefaleiro) May 18, 2022

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.