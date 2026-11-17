Reprodução/ Magro Advogados Ricardo Andrade Magro

Mensagens obtidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apontam o nível de centralização do poder de Ricardo Magro na rotina do grupo Refit, acusado de um esquema de fraudes fiscais estruturadas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo o órgão, ele chegava a ser consultado até em despesas corriqueiras do dia a dia da refinaria.

Os diálogos foram obtidos durante a quebra de sigilo e análise de dados de funcionários da refinaria de Manguinhos, na Zona Norte do Rio. De acordo com a investigação, até mesmo integrantes da diretoria dependiam do aval de Magro para resolver questões administrativas, autorizar despesas e promover alterações na organização das empresas.

A denúncia aponta que o empresário, embora se afastasse formalmente dos quadros societários de algumas companhias, continuava exercendo o controle sobre as atividades do grupo por meio de familiares e pessoas de sua confiança.

Ricardo Magro está foragido desde maio

O empresário teve a prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em maio deste ano, durante a primeira fase da Operação Sem Refino, conduzida pela Polícia Federal (PF). Desde então, ele não foi localizado pelas autoridades e é apontado como foragido no exterior.



Segundo matéria apresentada pelo Fantástico, o empresário vive nos Estados Unidos há 11 anos onde uma usina de processamento de gás foi comprada em 2020 por uma empresa fundada pelo pai de Ricardo Magro, João Manuel Magro. Relatos apontam que Magro era o dono da usina, apesar deoutra empresa aparecer como proprietária.

A usina e uma fazenda de mineração de bitcoin em Oklahoma seriam controladas de um endereço em Houston, no Texas. onde ficaria a central do suposto esquema comandado por Magro.





O esquema da Refit

Reprodução 5ª Vara Empresarial decretou a falência das empresas que compõem o Grupo Refit





'Ricardo Magro e outras 18 pessoas são investigadas por crimes tributários envolvendo a Refinaria de Manguinhos e as distribuidoras Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil. De acordo com o Ministério Público, as irregularidades teriam provocado um prejuízo superior a R$ 5,5 bilhões aos cofres públicos estaduais, em valores atualizados.

Segundo os promotores, o grupo teria estruturado uma cadeia de empresas sob o controle de Ricardo Magro, que envolveria desde a importação de derivados de petróleo até a venda de combustíveis aos postos.

A investigação aponta que o empresário exerceria o controle das companhias envolvidas nas diferentes etapas da atividade, mesmo após deixar formalmente os quadros societários. Pessoas de sua confiança, incluindo familiares, teriam assumido a posição de sócios ou procuradores, mantendo a estrutura sob seu comando.

A organização teria se aproveitado dessa estrutura para cometer fraudes fiscais em diferentes etapas da cadeia produtiva. O esquema ficou conhecido no setor por uma expressão que, segundo o MPRJ, resume a dinâmica das irregularidades: "do porto ao posto sem pagar imposto".

Na ocasião, a investigação da PF também apurou suspeitas de que o grupo teria utilizado empresas de fachada, fundos de investimento e estruturas no exterior para ocultar patrimônio, movimentar recursos e lavar dinheiro.

Em agosto, uma nova fase da Operação Sem Refino investigou possíveis irregularidades na concessão de licenças ambientais e em contratos envolvendo a Refit e o governo do Rio de Janeiro.



