Divulgação / MPRJ Porsches de mais de R$ 1 milhão está entre carros apreendidos

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apreendeu 10 veículos de luxo avaliados em aproximadamente R$ 8 milhões durante a Operação Caronte, deflagrada nesta quarta-feira (11), contra uma organização criminosa investigada por fraudes tributárias e lavagem de dinheiro envolvendo a Refinaria de Manguinhos (Refit).

Divulgação / MPRJ Carros de luxo apreendidos durante a operação do MPRJ

Osapreendidos foram identificados pelocomo dos modelos: Porsche 911 Carrera, Porsche Boxster, Dodge Challenger, BMW M4; BMW X6, Audi Q5 e Jeep Gladiator.

Divulgação / MPRJ Avião e relógios encontrados pelo MPRJ

Além dosde alto valor, entre os bens recolhidos estão duas aeronaves avaliadas em R$ 25 milhões, o montante de R$ 100 mil em contas, relógios, documentos, equipamentos eletrônicos e(aprox. R$ 4,4 mil) e(aprox. R$ 27,9 mil)

foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (GAESF), do. Ao todo, foram cumpridos dez mandados de prisão preventiva e 19 mandados de

Ricardo Magro é apontado como líder do esquema

Segundo o, as investigações identificaram um esquema que teria causado prejuízo de aproximadamente R$ 15 bilhões aos cofres públicos estaduais ao longo de cinco anos. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores, incluindo contas bancárias e ativos virtuais, que podem chegar a R$ 5,6 bilhões.

A investigação aponta Ricardo Andrade Magro, principal controlador do grupo econômico da Refit, como líder da organização criminosa. De acordo com o MPRJ, o empresário está no exterior e é considerado foragido pela Justiça brasileira. O órgão informou que providências estão sendo adotadas para a difusão internacional da ordem de prisão por meio da Interpol.

Divulgação / MPRJ MPRJ apresentou o saldo da operação Caronte

Durante a apresentação dos resultados da operação, o coordenador do GAESF, Décio Alonso, explicou que os investigadores identificaram três núcleos de atuação: familiar, operacional e financeiro.

A estrutura, segundo o, permitia controlar diferentes etapas da cadeia de produção e comercialização de combustíveis, desde a importação de derivados de petróleo até a distribuição aos postos.

Entre as irregularidades investigadas estão operações fictícias de importação e comercialização de combustíveis, além de compensações tributárias fraudulentas. O grupo teria utilizado esses mecanismos para evitar o recolhimento de impostos, especialmente o ICMS, e direcionar parte dos recursos para operações de lavagem de dinheiro.

A promotora de Justiça Renata Mello Chagas também apresentou detalhes sobre a atuação de alguns investigados. Cristiano Beraldo, apontado pelo MPRJ como responsável por executar determinações de Ricardo Magro, teria se mudado para os Estados Unidos em 2020, onde passou a administrar empresas e atuar como um dos operadores de confiança do empresário.

Outro investigado é André Marques, piloto de Fórmula Truck preso durante a operação. Segundo o Ministério Público, ele teria adquirido aproximadamente 40 postos de combustíveis em apenas dois meses. A movimentação foi identificada a partir da análise das operações financeiras de distribuidoras pelas quais ele seria responsável.





MPRJ aponta conexões com o PCC

O procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, afirmou que as investigações também identificaram conexões entre operadores financeiros ligados ao esquema e estruturas utilizadas pelo Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo o MPRJ, um dos operadores financeiros presos no Rio teria atuado na movimentação e ocultação de recursos provenientes tanto de fraudes tributárias quanto de outras atividades criminosas, utilizando postos de combustíveis.

As diligências ocorreram no Rio de Janeiro e em diferentes municípios de São Paulo, com apoio do Ministério Público paulista, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro.