Reprodução Irmãos gêmeos Bruno e Thiago Paiva, de 36 anos, integrantes do grupo de pagode Vou Zuar,

Os irmãos gêmeos Bruno e Thiago Paiva, de 36 anos, integrantes do grupo de pagode Vou Zuar, foram presos em flagrante nesta segunda-feira (16), suspeitos de estuprar uma mulher de 30 anos em Barbacena (MG). O caso teria ocorrido na madrugada de domingo (15), após uma apresentação musical na cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou que foi convidada por um dos músicos para conhecer o camarim depois do show. Em seguida, acompanhou integrantes da banda até um bar, onde ingeriu bebida alcoólica. Ela afirmou ter perdido a consciência e acordado em um quarto de hotel enquanto os dois irmãos praticavam atos sexuais contra ela, sem seu consentimento.

A mulher contou que pediu aos homens que parassem e deixou o local. Posteriormente, procurou atendimento na Santa Casa de Misericórdia de Barbacena. Durante a avaliação médica, foram identificadas lesões no rosto, arranhões pelo corpo e alterações na região íntima, descritas no prontuário como compatíveis com uso de força.

O hospital acionou a Polícia Militar, que encontrou os músicos no hotel onde estavam hospedados. Os irmãos foram levados à delegacia e tiveram a prisão em flagrante confirmada pela Polícia Civil.

Músicos negam acusação

Em depoimento, um dos irmãos afirmou que conheceu a mulher durante o evento e que a relação sexual ocorreu de forma consensual. Ele também negou que o irmão tenha mantido relações sexuais com ela.

O segundo investigado confirmou essa versão e declarou que chegou ao quarto posteriormente, sem participar do ato.

Os dois foram encaminhados ao presídio de Barbacena. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) instaurou um inquérito para investigar a denúncia.

Grupo Vou Zuar se manifesta

Em nota publicada nas redes sociais, o Vou Zuar repudiou qualquer forma de violência, mas pediu respeito à presunção de inocência dos investigados e ao direito de defesa.

A banda também afirmou que os demais integrantes, Vitor Naegele e Carlos Vieira, não têm envolvimento nos fatos investigados.

Veja a nota na íntegra:



"O grupo Vou Zuar vem a público se manifestar diante dos recentes acontecimentos envolvendo os integrantes Thiago Paiva e Bruno Paiva.

Reafirmamos nosso absoluto repúdio a qualquer forma de violência. Ao mesmo tempo, ressaltamos a importância de respeitar o devido processo legal, a presunção de inocência e o direito à ampla defesa, uma vez que os fatos ainda estão sob apuração da Justiça.

Esclarecemos que as acusações dizem respeito a condutas individualmente atribuídas aos envolvidos, não tendo os demais integrantes, especialmente Vitor Naegele e Carlos Vieira, qualquer participação nos fatos investigados.

Seguimos confiantes de que a Justiça esclarecerá os acontecimentos e estabelecerá as responsabilidades cabíveis."