Valter Campanato/Agência Brasil TRE-CE votou pela condenação do ex-governador Ciro Gomes (PSDB) por violência política de gênero

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) formou maioria de votos para manter a condenação do ex-governador Ciro Gomes (PSDB) por violência política de gênero contra a prefeita de Crateús (CE), Janaína Farias (PT).

Na manhã desta segunda (16), quatro dos sete desembargadores votaram contra o recurso apresentado pelo político. O julgamento foi suspenso após pedido de vista do desembargador Edilberto Oliveira Lima.

A condenação foi determinada em maio deste ano pela Justiça Eleitoral do Ceará. Ciro recebeu pena de um ano e quatro meses de reclusão, convertida em medidas alternativas. Entre elas, foi estabelecido o pagamento de 20 salários mínimos à vítima e de outros 50 salários mínimos a entidades de proteção aos direitos das mulheres, além de uma multa de R$ 4,2 mil.

A Justiça ainda impôs medidas cautelares que proíbem o político de mencionar o nome de Janaína, direta ou indiretamente, em pronunciamentos ou publicações nas redes sociais.

Com a manutenção da condenação, Ciro poderá ficar inelegível por oito anos. O julgamento no TRE-CE ainda precisa ser concluído.

Recurso foi recusado

Na condenação, em maio, a assessoria de Ciro informou ao Estadão que ele recorreria da decisão. O político afirmou acreditar que as instâncias superiores analisariam o caso sem influência de interesses eleitorais.

Em 2025, Ciro já havia sido condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) pelo mesmo caso.

Após a primeira decisão da Justiça Eleitoral, Janaína comemorou a condenação nas redes sociais e afirmou que pretende doar integralmente o valor da indenização a entidades ligadas à proteção dos direitos das mulheres. "Fui a vítima, assim como tantas mulheres neste país, e a decisão é um alento. Não podemos relativizar a misoginia jamais", escreveu.

Na época das declarações, a Procuradoria Especial da Mulher do Senado divulgou uma nota de repúdio contra Ciro, classificando as falas como "uma das faces mais grotescas da violência contra a mulher". A bancada feminina da Casa, formada por 15 parlamentares, também apresentou um voto de repúdio ao político.

O Partido dos Trabalhadores (PT), legenda de Janaína, também manifestou apoio à prefeita. A então presidente nacional da sigla, deputada Gleisi Hoffmann (PT), declarou solidariedade à política e às mulheres que enfrentam o machismo e a misoginia.

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Declarações contra Janaína Farias

O caso teve origem em declarações feitas por Ciro durante a festa de aniversário do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, no ano passado. Na ocasião, o político acusou o senador Camilo Santana (PT) de envolvimento em supostos escândalos sexuais no Ceará e mencionou Janaína Farias.

Segundo Ciro, a então ex-senadora teria ajudado a recrutar mulheres para prestar serviços sexuais ao senador. Durante o evento, Gomes afirmou que a política buscava mulheres pobres e de boa aparência para essa finalidade.

Em entrevistas, quando Janaína assumiu uma cadeira no Senado Federal, em 2024, Ciro também fez declarações sobre a relação dela com Camilo Santana. Na ocasião, chamou a então senadora de "cortesã" e "assessora para assuntos de cama", além de afirmar que ela organizava festas para o senador.

Em outra ocasião, quando Janaína assumia uma vaga no Senado Federal, Ciro voltou a fazer declarações sobre a relação dela com Camilo Santana. Na ocasião, chamou a então senadora de "assessora de assuntos de cama" do político.





O iG entrou em contato com Ciro Gomes para solicitar um posicionamento sobre o julgamento, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem.