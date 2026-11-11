Reprodução Redes Sociais Ricardo Magro, o dono da Refit

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagrou, nesta quarta-feira (11), uma operação para tentar prender o empresário Ricardo Andrade Magro, controlador do Grupo Refit, e familiares dele. A ação investiga um suposto esquema de fraudes fiscais estruturadas, organização criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo a antiga Refinaria de Manguinhos.

Estão sendo cumpridos 17 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão e entre os presos estão parentes do empresário, além de Jorge Monteiro, ex-presidente da Refit, e André Marques, piloto da Copa Truck. Magro ainda não foi localizado e é considerado foragido no exterior.

A ação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (GAESF/MPRJ), com apoio de órgãos estaduais e federais, além do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo.

Segundo o MPRJ, os mandados foram cumpridos em endereços nos bairros da Lagoa e da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e em diferentes cidades paulistas. Entre os alvos estão os pais de Ricardo Magro, João Manuel Magro e Gabriela da Conceição Magro; o avô, Manuel Joaquim Andrade; e o tio, Ernesto dos Santos Andrade.

Também é alvo da operação Cristiano Beraldo, suplente de deputado federal, que não foi encontrado nos endereços visitados em São Paulo.

Prejuízo aos cofres públicos

As investigações apuram supostos crimes tributários envolvendo a Refinaria de Manguinhos e as distribuidoras Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil. De acordo com o Ministério Público, as irregularidades teriam provocado um prejuízo superior a R$ 5,5 bilhões aos cofres públicos estaduais, em valores atualizados.

Segundo os promotores, o grupo teria estruturado uma cadeia de empresas sob o controle de Ricardo Magro, que envolveria desde a importação de derivados de petróleo até a venda de combustíveis aos postos.

A investigação aponta que o empresário exerceria o controle das companhias envolvidas nas diferentes etapas da atividade, mesmo após deixar formalmente os quadros societários. Pessoas de sua confiança, incluindo familiares, teriam assumido a posição de sócios ou procuradores, mantendo a estrutura sob seu comando.

A organização teria se aproveitado dessa estrutura para cometer fraudes fiscais em diferentes etapas da cadeia produtiva. O esquema ficou conhecido no setor por uma expressão que, segundo o MPRJ, resume a dinâmica das irregularidades: "do porto ao posto sem pagar imposto".

Na ocasião, a investigação da PF também apurou suspeitas de que o grupo teria utilizado empresas de fachada, fundos de investimento e estruturas no exterior para ocultar patrimônio, movimentar recursos e lavar dinheiro.

Em agosto, uma nova fase da Operação Sem Refino investigou possíveis irregularidades na concessão de licenças ambientais e em contratos envolvendo a Refit e o governo do Rio de Janeiro.

Ricardo Magro está foragido desde maio

O empresário teve a prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em maio deste ano, durante a primeira fase da Operação Sem Refino, conduzida pela Polícia Federal (PF). Desde então, ele não foi localizado pelas autoridades e é apontado como foragido no exterior.





Outras ações contra o Grupo Refit

A operação desta quarta-feira integra uma série de medidas adotadas pelo MPRJ para combater suspeitas de sonegação fiscal no setor de combustíveis.

Em agosto, uma fiscalização conjunta fechou um galpão clandestino em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com capacidade para armazenar mais de 550 mil litros de combustível.

No início de setembro, a Justiça decretou a falência das empresas do Grupo Refit, após quase 11 anos de recuperação judicial. Segundo o Ministério Público, o passivo fiscal da companhia passou de aproximadamente R$ 5 bilhões para R$ 25,7 bilhões durante o período.

Ainda em setembro, a Operação Fulgor fiscalizou cinco postos de combustíveis na capital fluminense e identificou estabelecimentos em funcionamento apesar de impedimentos, além de irregularidades em bombas e suspeita de adulteração de combustíveis.