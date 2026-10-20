Reprodução Jacaré resgatado em Niterói

Um jacaré-do-papo-amarelo de 2,24 metros de comprimento e 62 quilos foi resgatado de um bueiro do condomínio Amoli, em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo relatos, o animal ficou preso no local durante quatro dias, até ser retirado pelas equipes de resgate.

Jacaré de 2,24 metros é resgatado de bueiro em Niterói Reprodução / Redes sociais https://t.co/DH5C6qgv28 — Jornal O Dia (@jornalodia) October 20, 2026





A operação contou com a participação do Corpo de Bombeiros, de agentes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e de guarda-parques do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET).

De acordo com os bombeiros, o jacaré foi um macho adulto. A operação começou por volta das 11h25 e terminou às 13h30, segundo informações publicadas pelo jornal O Dia.

Como foi o resgate



Para retirar o animal do bueiro os especialista utilizaram uma técnica de armadilha com laço entre caixas de passagem das tubulações. Uma linha pressurizada foi lançada para direcionar o jacaré até a saída.

Logo que saiu, o animal foi imobilizado pelos profissionais até ser removido do local.

Após o resgate, o jacaré passou por uma avaliação que o identificou como um macho adulto e constatou que ele estava saudável. O Inea identificou apenas uma pequena escoriação no nariz, provavelmente provocada pela tampa do bueiro.

Jacaré foi devolvido ao habitat natural

Após a avaliação, o animal foi solto no Canal do Camboatá, onde acontece a ligação entre as lagoas de Itaipu e Piratininga, também em Niterói.

Segundo o Corpo de Bombeiros, animais resgatados que não apresentam ferimentos podem ser devolvidos ao habitat natural. Quando há lesões, eles são encaminhados ao órgão responsável para receber os cuidados necessários.

O que fazer ao encontrar um jacaré

O Corpo de Bombeiros orienta que, ao encontrar um jacaré em área urbana, a população mantenha uma distância segura e acione a corporação pelo telefone 193.

A recomendação é não tentar capturar, assustar ou ferir o animal. A aproximação pode colocar em risco tanto as pessoas quanto o próprio réptil.

O manejo deve ser realizado por profissionais capacitados, que podem avaliar as condições do animal e definir a forma mais segura de fazer o resgate.



