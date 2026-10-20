Ministério do Turismo Cristo Redentor - Rio de Janeiro

O Cristo Redentor, um dos principais cartões-postais do Rio de Janeiro e uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, se tornou inspiração para monumentos em centenas de outras cidades. A estimativa é de que existam mais de 300 esculturas inspiradas na obra espalhadas pelo Brasil.

Inaugurado em 1931, no alto do Morro do Corcovado, o monumento carioca é reconhecido internacionalmente e se tornou uma das primeiras imagens que vêm à mente quando se fala do Brasil no exterior. A estrutura tem 38 metros de altura, incluindo o pedestal, e foi construída em concreto armado revestido de pedra-sabão.

Versões em diferentes estados

Não existe um cadastro nacional oficial que reúna todas as esculturas inspiradas no monumento. Mas uma estimativa recente aponta que mais de 300 monumentos espalhados pelo Brasil foram inspirados no Cristo Redentor, segundo dados divulgados pelo Santuário Cristo Redentor. Outro levantamento da Confederação Nacional de Municípios aponta a presença dessas esculturas em pelo menos 220 localidades do Brasil e do mundo.

Em Minas Gerais, por exemplo, há monumentos inspirados no símbolo carioca em cidades como Belo Horizonte, Caxambu, Conselheiro Lafaiete e Poços de Caldas.

No Ceará, imagens com características semelhantes às do Cristo do Corcovado foram identificadas em pelo menos três municípios: Sobral, Pereiro e Tianguá.

Já em São Paulo, um levantamento do Poder360 realizado em 2023 identificou 66 estátuas de Cristo em 66 municípios. Parte dessas obras apresenta características semelhantes às do monumento carioca, especialmente a imagem de Jesus com os braços abertos.

Em 2021, o Vatican News informou que 40 réplicas oficiais de 3,80 metros — correspondentes a um décimo da altura da estátua original — foram confeccionadas para ações ligadas ao aniversário de 90 anos do monumento.

Por que o número de estátuas varia?

A diferença entre os levantamentos está relacionada aos critérios adotados para classificar as obras.

Algumas pesquisas levam apenas em consideração esculturas que reproduzem de maneira fiel a imagem que está no Corcovado.

Outras aceitam contabilizar obras inspiradas na imagem de Jesus de braços abertos, mas com traços, tamanhos e materiais diferentes.

Há também estátuas religiosas de Cristo de grandes dimensões que não foram necessariamente concebidas como cópias do monumento do Corcovado, mas acabam incluídas em levantamentos mais abrangentes.



