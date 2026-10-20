Divulgação / Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niteró Gambá resgatado em Niterói

O número de gambás resgatados cresceu 141% em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em setembro. De acordo com dados da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal (CMA), foram registrados 357 atendimentos no período, contra 148 em agosto..

Segundo a CMA, esse aumento coincide com o período reprodutivo da espécie, quando mães e filhotes passam a ser encontrados com mais frequência em áreas urbanas.

Gambás aparecem em diferentes bairros de Niterói



A proximidade entre as áreas urbanas e a Mata Atlântica favorece a circulação de animais silvestres em Niterói. Na Região Oceânica, bairros como Itacoatiara, Itaipu, Piratininga e Engenho do Mato estão entre os locais mais frequentes para esse tipo de encontro.

Já no caso dos gambás, eles costumam aparecer nas regiões mais movimentadas da cidade. Segundo a Guarda Municipal, os resgates mais recentes aconteceram na Rua General Silvestre Rocha, em Icaraí, e no pátio de uma igreja na Rua Doutor Borman, no Centro.

Árvores, muros, telhados e jardins podem servir de passagem para os gambás, que também costumam encontrar alimento e abrigo nesses locais.

Setembro concentra mais de 1/4 dos resgates do ano



Os dados da Coordenadoria de Meio Ambiente mostram que o número de atendimentos aumentou significativamente em setembro. Desde o primeiro dia do ano, ao todo, 1.343 resgates foram realizados.

Confira os registros de resgates em 2026:

Janeiro: 173

Fevereiro: 162

Março: 163

Abril: 112

Maio: 69

Junho: 75

Julho: 84

Agosto: 148

Setembro: 357

Gambás ajudam no equilíbrio ambiental

Os gambás são fundamentais para o equilíbrio do meio ambiente devido à alimentação variada e ao papel que desempenham na r egeneração da mata.

Segundo o guarda municipal Renato Macedo, da Coordenadoria de Meio Ambiente, os gambás se alimentam de insetos, escorpiões, aranhas, pequenos vertebrados ajudando no controle dessas espécies.

Ainda de acordo com Renato, o animal consome e frutas e despeja as sementes no solo, contribuindo para a regeneração da vegetação e a manutenção dos ecossistemas.

O que fazer ao encontrar um gambá?



A recomendação da Guarda Municipal de Niterói é manter distância do animal e entrar em contato com o telefone 153, do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP).

Moradores não devem tentar pegar, encurralar ou agredir o gambá. Também é importante afastar crianças e animais domésticos para evitar situações de risco.

Quando acionados, os agentes avaliam as condições do animal e adotam os procedimentos necessários para garantir sua proteção. Filhotes encontrados sem as mães ou em situação de fragilidade exigem atenção especial.

Os animais saudáveis que precisam ser retirados de locais de risco podem ser encaminhados a ambientes naturais apropriados, conforme os critérios técnicos de manejo e as características de cada espécie.



