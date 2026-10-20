Reprodução Jefferson Dias da Silva,secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados,





O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados, na Baixada Fluminense, Jefferson Dias da Silva, conhecido como Jefferson da Linave, foi morto a tiros por policiais militares na noite desta segunda-feira (19), na Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O ex-vereador estava em um carro da marca BYD quando foi abordado por agentes do 22º BPM (Maré), na altura da estação do BRT Marinha Mercante, na Penha.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da abordagem. Nas imagens, Jefferson aparece parado dentro do veículo enquanto os policiais se aproximam. Em seguida, quando o carro começa a se movimentar novamente, os agentes efetuam disparos contra o automóvel.

🚨 TRAGÉDIA - Ex-vereador de Queimados morre após ser baleado pela polícia no RJ O ex-vereador de Queimados (RJ) Jefferson Dias da Silva, conhecido como Jefferson da Linave, foi morto a tiros pela polícia na Avenida Brasil na noite desta segunda-feira (19/10). https://t.co/Dipo0mPjIm — Visão da Rua (@visaodaruaa) October 20, 2026





O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e, em nota, a Polícia Militar informou que as circunstâncias do caso serão esclarecidas por meio das investigações em andamento. Segundo a corporação, o local foi preservado e a área, isolada para a realização da perícia.

A PM também afirmou que colabora integralmente com a Polícia Civil nas investigações e que instaurou um procedimento para apurar, por meio da Corregedoria Geral, a conduta dos policiais envolvidos na ocorrência.

Prefeitura de Queimados lamenta morte

O prefeito de Queimados, Glauco Kaizer, foi até o local acompanhar a perícia realizada pela Polícia Civil.

Em nota, a Prefeitura de Queimados lamentou a morte do secretário e ex-vereador e manifestou solidariedade aos familiares e amigos, especialmente à esposa e à filha de Jefferson, com quem tinha uma filha.

Ainda segundo a Prefeitura, a família em breve confirmará as informações sobre o velório e o sepultamento de Jefferson Dias da Silva, que serão divulgados.

Trânsito na Avenida Brasil foi afetado



Segundo o Centro de Operações e Resiliência (Cor-Rio), a ocorrência provocou a interdição de duas faixas da Avenida Brasil, no sentido Baixada Fluminense, para o trabalho das equipes envolvidas no atendimento. Agentes da Polícia Militar e da CET-Rio atuaram no local.



