Reprodução Tartaruga-cabeçuda encontrada em Cabo-Frio

Uma tartaruga-cabeçuda, com cerca de 1,5 metro de comprimento, foi encontrada morta durante o final de semana de sol, que lotou as areias da Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.





No momento em que foi encontrado, o animal estava coberto por cracas, que são pequenos crustáceos que grudam naturalmente em superfícies submersas, incluindo os cascos de tartarugas marinhas. A infestação desse tipo de organismo pode estar associada a problemas de saúde ou dificuldades de movimentação do animal antes de vir a óbito.

Dezenas de banhistas se aglomeraram para observar a tartaruga e logo Agentes do Grupamento Operacional de Praia (GOP), da Guarda Civil Municipal foram acionados e isolaram a área até a chegada da Guarda Marítima Ambiental (GMA), que retirou a tartaruga.

O corpo do animal foi encaminhado e está sob a avaliação do Instituto Albatroz, que vai investigar as possíveis causas da morte.





Segunda tartaruga morta em duas semanas

O ponto de preocupação, é que não é um caso isolado. No início da última semana, outra tartaruga da mesma espécie foi encontrada morta também na praia do forte. As apurações vão trabalhar para identificar se há uma relação entre as duas situações.

Independente da relação entre os dois casos, o monitoramento da causa da morte dos animais ajuda nos estudos relacionados à conservação das espécies.

A tartaruga-cabeçuda é uma das cinco espécies de tartarugas marinhas mais frequentes no Brasil e está presente no litoral do Rio de Janeiro, incluindo a Região dos Lagos.

Segundo o Projeto Tamar, o animal é um dos mais afetados pela captura acidental em redes de pesca, poluição marinha e a degradação das suas áreas de reprodução.