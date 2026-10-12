Reprodução Daniel Vorcaro





O empresário Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, que está preso desde março, afirmou que pretendia investir R$ 10 milhões em nome do sobrinho, que tinha 1 ano em fevereiro de 2025. Em mensagens obtidas pelo Poder360, ele conversou sobre o plano com Fabiano Zettel, seu cunhado, e disse que deixaria o dinheiro aplicado em renda fixa até o menino completar 18 anos.

“Então quero que abra uma conta investimento pra ele e vou fazer 10mm [milhões de] reais aplicação em nome dele”, escreveu Vorcaro na conversa.

Na sequência, o empresário explicou que pretendia manter os recursos investidos durante cerca de 17 anos. “Deixando até lá renda fixa vai ter uma graninha boa rsrs”, afirmou.

Zettel respondeu à proposta com uma mensagem de agradecimento: “Nossa! Sem palavras!! Obrigado mesmo!! Ele vai amar isso”.

No entanto, as conversas não apresentam comprovantes de transferência bancária, abertura de conta ou realização da aplicação. Portanto, o material divulgado registra a intenção manifestada por Vorcaro, mas não confirma que o investimento tenha sido efetivado.

Quanto os R$ 10 milhões poderiam render?

Segundo as simulações apresentadas pelo Poder360, uma aplicação inicial de R$ 10 milhões poderia superar R$ 40 milhões ao longo do período, dependendo das condições de investimento e das taxas de juros.

Em um dos cenários, se o valor fosse mantido por 17 anos a uma taxa constante de 14,79% ao ano, o patrimônio chegaria a aproximadamente R$ 105,3 milhões, antes de impostos e custos.

Outra simulação considera um rendimento equivalente a 100% do CDI, indicador utilizado como referência para diversas aplicações de renda fixa. Com uma taxa anual de 13,15% mantida durante todo o período, os R$ 10 milhões alcançariam cerca de R$ 81,7 milhões brutos.

Os dois cenários são hipotéticos. As taxas de juros variam ao longo do tempo, e os resultados não representam rendimentos garantidos nem comprovam que Vorcaro tenha realizado a aplicação.

O cálculo também depende da manutenção dos recursos investidos e do reinvestimento dos valores recebidos, quando aplicável.

CDBs do Banco Master poderiam render mais

A reportagem também apresenta uma simulação com Certificados de Depósito Bancário (CDBs) do Banco Master, que chegaram a oferecer remuneração de até 180% do CDI.

Se esse percentual e a taxa de referência de 13,15% ao ano fossem mantidos por 17 anos, os R$ 10 milhões poderiam chegar a aproximadamente R$ 370,2 milhões, antes de impostos e custos.

Entretanto, o próprio cenário é hipotético. A rentabilidade do CDI varia, e não há garantia de que um investimento com essas condições pudesse ser mantido durante todo o período.

Além disso, a simulação não significa que o dinheiro destinado ao sobrinho tenha sido aplicado em CDBs do banco.

O que aconteceu com o Banco Master

O Banco Master enfrentou uma crise de liquidez e foi alvo de investigações sobre suspeitas de fraudes em carteiras de crédito. A instituição oferecia CDBs com remunerações elevadas em comparação com as taxas praticadas por parte do mercado para atrair investidores e captar recursos.

O banco foi liquidado pelo Banco Central, medida que encerra suas atividades nas condições determinadas pela autoridade monetária.

De acordo com a reportagem do Poder360, caso os R$ 10 milhões tivessem sido aplicados em CDBs do Master, a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) estaria sujeita às regras e aos limites de garantia aplicáveis. O texto estima uma cobertura de R$ 250 mil nesse cenário.

A garantia não corresponde ao valor total da aplicação simulada. A cobertura efetiva depende das condições previstas nas regras do FGC e da situação do investimento.





Fabiano Zettel está preso preventivamente

Fabiano Zettel está preso preventivamente desde 4 de março de 2026. Segundo decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), ele é investigado por suspeita de intermediar pagamentos ao grupo conhecido como “A Turma”.

De acordo com a decisão citada pelo Poder360, o grupo teria monitorado e intimidado ex-funcionários, jornalistas e outras pessoas consideradas adversárias de Vorcaro. A prisão preventiva foi decretada diante do risco de interferência nas investigações.

A existência da conversa sobre o investimento para o sobrinho, por si só, não comprova irregularidade na proposta nem estabelece relação entre o episódio e as investigações envolvendo o Banco Master.