Foto: Márcia Foletto Rio de Janeiro

O carioca até começou o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida e do Dia das Crianças com sol e tempo aberto, lotando as praias da cidade, mas a virada no tempo do Rio de Janeiro acontece nesta segunda-feira (12), com previsão de chuva, segundo o Sistema Alerta Rio.

O céu na cidade já amanheceu nublado e há possibilidade de chuva fraca a moderada ao longo de qualquer momento do dia. As pancadas mais fortes devem ocorrer principalmente a tarde.

Outro ponto que pode segurar os cariocas em casa neste restante de feriadão, é a previsão de ventos moderados, que poderão atingir uma velocidade acima dos 50 km/h.

As temperaturas, pelo menos, permanecem elevadas com máxima de 30°C. A mínica fica na casa dos 20°C.

De acordo com o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), a instabilidade que chega na virada desta segunda-feira, deve permanecer nos próximos dias, com previsão de pancadas de chuva isoladas na capital fluminense.

Como fica o tempo nos próximos dias?



No retorno as atividades normais da cidade, na terça-feira (13), o Rio deve ter céu nublado, com previsão de pancadas de chuva isoladas de intensidade moderada durante a tarde e à noite. Apesar do tempo fechado, os termômetros devem subir e variar entre 19°C e 34°C.

Na quarta-feira (14), a possibilidade de chuva permanece, com pancadas isoladas previstas a qualquer momento do dia. A temperatura mínima deve ficar em 21°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 29°C.

Já na quinta-feira (15), a previsão também aponta para céu nublado e pancadas de chuva isoladas. As temperaturas devem variar entre 20°C e 31°C.





Cidade da padroeira também está sob alerta de chuva



A cidade de Aparecida, cidade da Padroeira do Brasil, está sob alerta laranja de perigo para tempestades. O aviso é do I nstituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido para toda esta segunda-feira (12), data do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida.

O feriado atrai milhares de fiéis para o município, que fica no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

Somente no Dia da Padroeira, em 2025, 152.161 devotos passaram pelo Santuário Nacional. A expectativa é de que esse ano o número seja ainda maior.

Porém, de acordo com a previsão, a chuva pode ser forte na região e a cidade está sob aviso de perigo do Inmet. Sendo assim, os fiéis devem ficar em alerta para possíveis ocorrências causadas por tempestades.

O alerta laranja do Inmet indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo.

Além disso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Mesmo com chuva, a previsão indica também que o dia vai ser quente na cidade. A temperatura máxima é de 27°C e a mínima de 18°C.

Este alerta laranja, que está vigente sob a cidade de Aparecida, também abrange outras partes de São Paulo, áreas de Minas Gerais e também pontos do Rio de Janeiro.