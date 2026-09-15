Ricardo Wolffenbuttel/SECOM GOVS Chuva forte, temporais e queda de temperatura devem marcara terça-feira (15) no Rio

O Rio de Janeiro terá nesta terça-feira (15) mais um dia marcado por chuvas, que devem ganhar intensidade, especialmente no período da tarde. Segundo o sistema Alerta Rio, o tempo segue instável na cidade devido à atuação de áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão.

De acordo com a previsão, o céu estará nublado a encoberto com chuva fraca isolada na parte da manhã, passando a pancadas de chuva moderada a partir do final da tarde.

Em função do risco de ocorrências de impacto em diferentes pontos da cidade provocado pela chuva em dias prolongados, o Centro de Operações informou que o Rio permanece em estágio 2.

Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) e as temperaturas permanecerão baixas, com mínima prevista de 17°C e máxima de 23°C.





Cidade ainda se recupera dos últimos dias

Enquanto se prepara para mais um dia de chuvas intensas, as autoridades do Rio de Janeiro seguem trabalhando para resolver as ocorrências provocadas pela instabilidade presente ao longo de quase toda a última segunda-feira (14).

Reprodução / Light Queda de árvores





O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou que entre às 8h30 de segunda (13) e 4h20 de terça (15), foram registradas as seguintes ocorrências:

Bolsões d'água

Encerrados (5):

1. Avenida Presidente Vargas, sentido Candelária, altura da Rua Carmo Neto (Cidade Nova)

2. Rua 24 de Maio, altura da Rua Antunes Garcia (Sampaio)

3. Estrada do Mendanha, sentido Avenida Brasil, altura da Estrada João Melo (Campo Grande)

4. Rua Jardim Botânico, sentido Gávea, altura do Parque Lage (Jardim Botânico)

5. Linha Vermelha, sentido Centro, altura da Ponte do Saber (Maré)

6. Estrada do Campinho, altura da Rua Frei Thimóteo (Campo Grande)

Deslizamentos



Abertos (1):

Avenida Niemeyer, sentido São Conrado, altura do Faro Beach Club (Vidigal)

Encerrados (2):



Avenida Joaquim Magalhães, sentido Campo Grande, altura da estação de trem Augusto Vasconcelos (Senador Vasconcelos) Rua Padre Telêmaco, sentido Quintino, altura da Rua João Romeiro (Cascadura)

Queda de árvores

Encerrados (9):

Avenida Engenheiro Cézar Hermano Jordão Freire, sentido Linha Amarela, altura do Via Parque (Barra da Tijuca) Rua Presidente Carlos Luz, altura da Rua Engenheiro Pena Chaves (Jardim Botânico) Rua Delgado de Carvalho (Tijuca) Avenida Guanabara, altura do Piscinão de Ramos (Maré) Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, sentido Jacarepaguá, altura do Km 6 (Jacarepaguá) Rua Agostinho dos Santos, altura da Rua Eurídice (Jardim Guanabara – Ilha do Governador) Rua Presidente Carlos Luz, altura da Rua Fernando Magalhães (Jardim Botânico) Rua Almirante Alexandrino, altura da Rua Doutor Julio Ottoni (Santa Teresa) Rua Giovani de Castro (Freguesia – Jacarepaguá)

Maiores registros de chuva (entre 17h de domingo, (13); e 17h de segunda-feira (14))

Jardim Botânico: 61,8 mm Rocinha: 58,6 mm Santa Teresa : 51,6 mm Grande Méier: 50,6 mm Copacabana: 50,4 mm Tijuca: 48,4 mm Laranjeiras: 48,4 mm Alto da Boa Vista: 47,6 mm Tijuca/Muda: 44,8 mm Grajaú: 44,6 mm

Recomendações

Com a possibilidade de novas ocorrências com as chuvas desta terça-feira, a Prefeitura do Rio em comunicado fez as seguintes recomendações para a população:

Permaneça em local seguro e evite áreas com alagamentos;

Não caminhe em áreas alagadas, pois há perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas em buracos sob a água, além de risco de doenças;

Não fique próximo à beira de córregos e rios;

Nunca force a passagem de carros;

Em caso de toque das sirenes, vá para o ponto de apoio mais próximo;

Siga as recomendações da Defesa Civil Municipal;

Fique em local abrigado e mantenha-se informado nos canais do COR.



